Brazílie před konferencí COP30 hlásí pokles ničení amazonského pralesu

31.10.2025 12:07 (ČTK)
Foto | Sara y Tzunki (Cecilia e Francesco) / Flickr
Brazilské vládní úřady ohlásily krátce před začátkem klimatické konference COP30 ve městě Belém pokles ničení amazonského pralesa. V období od srpna loňského roku do letošního července bylo zničeno 5796 kilometrů čtverečních pralesa, což bylo meziročně o 11 procent méně. Jedná se o nejnižší údaj od roku 2012 a třetí nejnižší od začátku měření v roce 1988, píší agentura AFP a brazilská média.
 
Brazilská vláda chce, aby ochrana amazonského pralesa byla jedním z hlavních témat klimatické konference, která začíná příští týden. Proto bylo jako místo konání zvoleno město Belém ve státě Pará. Na ten připadá největší podíl zničeného pralesa za uplynulý rok.

Ničení pralesa se podle AFP zmírnilo navzdory tomu, že Brazílie zažívá od loňského roku mimořádně silné sucho, které vytváří příznivé podmínky pro vznik lesních požárů. Již dříve však brazilská vláda tvrdila, že pokles odlesňování připisuje i opatřením, která zavedla na ochranu pralesa.

Ochranu amazonského pralesa, který se nachází i v dalších latinskoamerických státech, označuje za svou prioritu současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Vymezuje se tím vůči svému předchůdci Jairovi Bolsonarovi, který podporoval větší ekonomické využití regionu, jehož důsledkem je často odlesňování. Lula slibuje zastavit nelegální ničení vzácného ekosystému, který má klíčovou roli v pohlcování skleníkových plynů, do roku 2030.

Podle údajů, které cituje server G1, však roční plocha zničeného amazonského pralesa klesá již od roku 2022, kdy končil Bolsonarův prezidentský mandát.

Podle brazilského tisku chce Lula na konferenci COP30 mimo jiné představit nový mezinárodní fond, který by měl financovat opatření na ochranu amazonského i jiných tropických pralesů.

