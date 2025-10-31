Brazílie před konferencí COP30 hlásí pokles ničení amazonského pralesu
Ničení pralesa se podle AFP zmírnilo navzdory tomu, že Brazílie zažívá od loňského roku mimořádně silné sucho, které vytváří příznivé podmínky pro vznik lesních požárů. Již dříve však brazilská vláda tvrdila, že pokles odlesňování připisuje i opatřením, která zavedla na ochranu pralesa.
Ochranu amazonského pralesa, který se nachází i v dalších latinskoamerických státech, označuje za svou prioritu současný prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Vymezuje se tím vůči svému předchůdci Jairovi Bolsonarovi, který podporoval větší ekonomické využití regionu, jehož důsledkem je často odlesňování. Lula slibuje zastavit nelegální ničení vzácného ekosystému, který má klíčovou roli v pohlcování skleníkových plynů, do roku 2030.
Podle údajů, které cituje server G1, však roční plocha zničeného amazonského pralesa klesá již od roku 2022, kdy končil Bolsonarův prezidentský mandát.
Podle brazilského tisku chce Lula na konferenci COP30 mimo jiné představit nový mezinárodní fond, který by měl financovat opatření na ochranu amazonského i jiných tropických pralesů.
reklama