zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Polovině národů, které nemají kontakty se světem, hrozí zánik, tvrdí skupina

29.10.2025 01:15 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Polovině národů a komunit, které nemají kontakty s okolním světem, hrozí, že do deseti let zaniknou. Uvedla to podle agentur AP a AFP mezinárodní organizace Survival International. Podle ní v současnosti jsou ve světě dvě stovky národů, které nemají takové kontakty. Většina z nich se nachází v amazonském pralese.
 
Podle Survival International je nyní ve světě 196 domorodých národů, které fakticky žijí v izolaci. "Hrozby pro zhruba polovinu z nich jsou tak vážné, že jim do deseti let hrozí zničení," uvedla ředitelka organizace Caroline Pearceová.

Mnohé tyto domorodé národy se nachází pod tlakem, kterému čelí i prostředí, kde žijí. Největšími hrozbami pro tyto komunity jsou odlesňování, rozšiřování zemědělských aktivit i těžba nerostů. Izolaci některých kmenů a národů se přitom snaží narušit zvědavci, internetoví influenceři, turisté či misionáři. Ti by mimo jiné mezi členy těchto komunit mohli zavléct choroby, které mohou způsobit vážné problémy.

Možný zánik některých komunit podle amerického herce Richarda Gerea vnímá průmyslový svět jako "vedlejší ztráty" nutné pro využití bohatství, které se nachází v jejich prostředí.

Podle studie Survival International 95 procent domorodých komunit, které nemají kontakty s dalšími lidmi, žije v amazonském pralese, který je dlouhodobě vystaven tlaku průmyslu a zemědělského sektoru. Další tyto národy žijí v Jihovýchodní Asii a v oblasti Tichého oceánu.

Představitelé Survival International zastávají názor, že by se na domorodé národy žijící v izolaci nemělo pohlížet jako na části zanikajícího světa. "Nic od nás nepotřebují. V lesích jsou šťastní," uvedla představitelka organizace Fiona Watsonová a zároveň vyzvala vlády k větší ochraně těchto národů a oblastí, ve kterých žijí.

