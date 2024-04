Německý parlament schválil spornou novelu o snižování emisí, vychází z průměru

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Německý parlament dnes přes odpor opozice schválil kontroverzní novelu zákona o ochraně klimatu. Kritici nové podobě právního předpisu vyčítají, že rozvolňuje dohled nad snižováním emisí v jednotlivých sektorech ve prospěch celkového průměru. Vláda naopak tvrdí, že díky tomu bude moci pružněji postupovat k cílům, kterými jsou snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) o 65 procent do roku 2030, o 88 procent do roku 2040 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2045.

Stávající podoba zákona nařizovala jednotlivým ministerstvům spustit krizové plány, pokud by jejich sektory nesplňovaly klimatické cíle. Problémy se týkaly především dopravy, kde se emise nedaří rychle snižovat. Nově už nebudou hodnoceny jednotlivé oblasti, ale bude se vycházet z dvouletého průměru všech sektorů. Vláda tedy podle schváleného přístupu bude reagovat až tehdy, když snižování emisí po dva roky nebude směřovat k cíli pro rok 2030.

Ekologické organizace novelu považují za výrazné změkčení přístupu k ochraně klimatu a hovoří také o její protiústavnosti. Vláda kancléře Olafa Scholze kritiku odmítá a tvrdí, že na celkovém cíli se nic nemění. Tvrdí také, že pružnější výpočet jí umožní rychleji postupovat v oblastech, u kterých je to možné, a pomaleji v náročnějších sektorech. Odvětví, kde snižování emisí bude nejvýraznější, pomohou snižovat celkový průměr. V konečném důsledku to ale podle kritiků bude znamenat, že skutečně zásadní změny budou odloženy a nastanou až po roce 2030.

Novelu tento týden ještě před jejím schválením napadl u ústavního soudu poslanec opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) Thomas Heilmann. Ten argumentoval nejen oslabením ochrany klimatu, ale také extrémně krátkou dobou, kterou parlament na zvážení dostal. Ústavní soud ale ve čtvrtek předběžným opatřením zakročit odmítl. Není vyloučeno, že po dnešním hlasování se zákonu nejvyšší německý soud bude znovu věnovat.

