Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Němečtí farmáři dnes na protest proti chystaným vládním škrtům v zemědělství zablokovali silnice a dálnice po celé zemi. Rozsáhlé akce, ve kterých chtějí pokračovat po celý týden, narušili dopravu s Českem, zablokovány byly mimo jiné přechody Strážný do Bavorska a Boží Dar a Vejprty do Saska. Za farmáře se postavili konzervativní zemští premiéři, mimo jiné saský ministerský předseda Michael Kretschmer. Protesty německých zemědělců podpořila také Agrární komora České republiky. Vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck ve videu na sociální síti X prohlásil, že je potřeba otevřít debatu o změnách v zemědělství.Protesty v Německu dolehly i na české řidiče a pendlery. S komplikacemi museli počítat mimo jiné na dálnici, která spojuje Prahu s Drážďany. Velké blokády byly v okolí Drážďan, kde zemědělci zatarasili dálniční nájezdy. Traktory a další zemědělskou technikou blokovali farmáři rovněž dálnice z Drážďan do Saské Kamenice a Lipska. V bavorském Freyungu se brzy ráno zemědělci pomalou jízdou vydali k hraničnímu přechodu Philippsreut/Strážný. Na české straně ve směru do Německa se už ráno vytvořila zhruba kilometrová kolona kamionů, která se dopoledne postupně rozjela. Na sasko-českém pomezí byly největší problémy na Božím Daru a ve Vejprtech, kde česká policie odkláněla dopravu. Blokády postihly celou zemi. Problémy se nevyhnuly ani Berlínu, kde se na cestu do centra města vydalo několik stovek traktorů. V hlavním městě se k zemědělcům přidali také řidiči nákladních vozů, kteří zablokovali hlavní tah u Braniborské brány v centru metropole. Problémy byly i na dálničním okruhu Berlína, který na některých úsecích zemědělci zablokovali pomalou jízdou. V Mnichově podle policie nasadili zemědělci do protestů asi 5500 traktorů. Na dálnici u Mohuče v Porýní-Falci se kvůli pomalé jízdě traktorů vytvořila asi dvacetikilometrová kolona. Magazín Focus na svém webu uvedl, že farmáři na některých místech v zemi vysypali před kancelářemi vládní sociální demokracie (SPD), Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) hnůj. Demonstrace, které byly většinou poklidné, doprovázelo několik incidentů s nervózními řidiči. Zřejmě nejvážnější se stal ve Friesoythe v Dolním Sasku, kde jeden z řidičů objížděl blokádu po chodníku. Zde ale najel na demonstranta, kterého vážně zranil. Řidič ujel, později ho ale policie zadržela. Šéf Svazu německých zemědělců (DBV) Joachim Rukwied, který se dnes zúčastnil jednání bavorské vládní Křesťansko-sociální unie (CSU), na tiskové konferenci prohlásil, že vláda sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze ohrožuje budoucnost farmářských rodin. "Daňové zatížení nelze ustát, proto jsme dnes vyrazili do ulic," řekl. Poznamenal, že úsporná opatření vlády budou pro zemědělce znamenat zátěž ve výši jedné miliardy eur (24,5 miliardy Kč). Rukwied v polovině prosince varoval vládu, že pokud neodvolá chystané škrty, rozpoutají farmáři od ledna takové protesty, jaké Německo ještě nezažilo. Kabinet jim před týdnem vyšel vstříc a oznámil, že zemědělská vozidla budou nadále osvobozena od daně a že daňové zvýhodnění dieselu pro zemědělské stroje bude rušit postupně. DBV požaduje odvolání všech úsporných návrhů. To vláda ale odmítla a dnes schválila úsporný balíček, který letos a v roce 2025 dotaci na diesel výrazně sníží a v roce 2026 zcela zruší. Saský premiér Kretschmer z Křesťanskodemokratické unie (CDU), která je na celostátní úrovni v opozici, v dnešním rozhovoru s veřejnoprávním rozhlasem Deutschlandfunk postoj Scholzovy vládní koalice kritizoval. Vláda si podle něj dělá, co chce, a nemá žádné pochopení pro rostoucí nespokojenost nejen zemědělců, ale také dalších skupin obyvatel. Scholze Kretschmer vyzval k dialogu se zemědělci. Také konzervativní premiér Severního Porýní-Vestfálska Hendrik Wüst prohlásil, že protesty chápe, protože zemědělci jsou pod obrovským ekonomickým tlakem. Alexander Dobrindt, který je šéfem poslanců bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU), což je sesterská organizace celoněmecké CDU, dnes zemědělce rovněž podpořil. Zároveň vyzval k novým volbám. Média, analytici i politici předem varovali, že protesty budou chtít zneužít pravicoví radikálové. Podobně se vyjádřili i představitelé tajných služeb, mimo jiné šéf durynského úřadu pro ochranu ústavy, který plní funkci regionální civilní kontrarozvědky. Svaz DBV se od extremistů distancoval a organizátoři demonstrací v regionech uvedli, že radikály mezi sebe nepustí. I tak se ale radikálové na některých místech k protestům připojili. Příkladem byla velká demonstrace v centru Drážďan, kde se prosadilo krajně pravicové uskupení Freie Sachsen. Řečníci kritizovali covidovou a migrační politiku a hrozili tribunály pro zrádce. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

