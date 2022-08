Nevyužívaný ostrůvek v liberecké zoo obsadilo 40 skleněných plameňáků

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | ZOO Liberec Vchod do Zoo Liberec.

V liberecké zoo našel nové uplatnění bezmála 15 let nevyužívaný ostrůvek v dolní části zahrady. Neobsadila ho živá zvířata, ale 40 skleněných plameňáků. Umělecké dílo z foukaného dutého skla vytvořili skláři ze sklárny Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova. Jde o jejich první dílo pro libereckou zoo, řekl Pačinek ČTK.

"Do budoucna máme další plány. Moc se na to těším, rád dělám zvířata, to je moje parketa," dodal.

Zatímco živí plameňáci mají růžové až červené zbarvení, skleněné hejno v zahradě září vícero barvami. "Jak je ostrůvek krásně zelený, tak jsme do něj zvolili kontrast. Některé barvy jsou hodně výrazné," nastínil koncept Pačinek.

K umístění uměleckého díla ostrůvek podle mluvčí zahrady Barbary Tesařové vybízel. "Toto místo už není vhodné pro chov jakéhokoliv většího druhu zvířete," řekla ČTK. Opuštěný byl tento kout zahrady 14 let, naposledy tam byli pelikáni. "V roce 2008 byli přesunutí na velké jezero a od té doby byl ostrůvek neobydlený. Byl zanedbaný, zarostlý. Takto jsme ho aspoň mohli rekultivovat a zvelebit další část zahrady," dodala Tesařová.

Odhalení skleněné plastiky je součástí programu festivalu skla Crystal Valley Week, který právě probíhá v Liberci. Cílem akce je ukázat, že Liberecký kraj má ve světě unikátní postavení, co se týče sklářské a bižuterní výroby a výroby šperků. Za přínosnou z hlediska propagace považuje festival i Pačinek. "Funguje jako reklama pro nás a navazuje na náš koncept, kterým máme v naší sklárně v Kunraticích u Cvikova. Vábíme lidi, aby se tam přijeli podívat, na tu naši skleněnou zahradu, naší sklárnu, naše skláře, náš kostel, naše okolí," uvedl sklář. V Liberci je jeho tvorba spolu s díly designéra Bořka Šípka vystavená také v kavárně Pošta v centru města.

Stejně jako ostatní sklárny v zemi i Pačinek Glass se nyní jen obtížně vyrovnává se zdražováním energií. "Je to blbé, ale bojujeme s tím. A i tato akce nám pomáhá," řekl Pačinek. Výdaje na energie tvoří pro sklárny, výrobce keramiky a porcelánů v současné době mezi 50 až 70 procenty z celkových nákladů v závislosti na typu výroby a objemu využívaných tavících agregátů.

