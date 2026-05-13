https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/neznama-latka-ktera-unikla-do-reky-moravy-ryby-podle-hasicu-zrejme-neohrozila
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Neznámá látka, která unikla do řeky Moravy, ryby podle hasičů zřejmě neohrozila

13.5.2026 18:51 | OTROKOVICE (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zatím neznámá látka, která unikla do řeky Moravy, podle hasičů zřejmě neohrozila ryby a vodní ptáky. Případem se zabývají od úterního odpoledne, kdy se o rozsáhlé skvrně na hladině dozvěděli. Přes šířku koryta řeky nedaleko Otrokovic na Zlínsku zůstávaly i dnes odpoledne nataženy dvě norné stěny, do nichž hasiči od úterý nečistoty zachytávají. S pomocí sorbentu je odstraňují z hladiny, uvedla dnes na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
 
Spolu s hasiči se znečištěním zabývají i pracovníci Povodí Moravy a orgánů pečujících o životní prostředí. "Povodí Moravy včera (v úterý) odebralo vzorky neznámé látky, jejichž výsledky jsou nyní očekávány. Hasiči v oblasti bělovského jezu instalovali dvě norné stěny, které od včerejška (úterý) zachytávají veškeré nečistoty a látky plovoucí na hladině," uvedla mluvčí.

Dnes ráno se podle ní u řeky znovu sešli hasiči, zástupci Povodí Moravy, pracovníci životního prostředí i policie. "Po společném jednání bylo rozhodnuto, že norné stěny zůstanou na místě minimálně do zítřejšího (čtvrtečního) rána, kdy bude rozhodnuto o dalším postupu," uvedla Javoříková.

Hasiči podle ní dnes zachycenou látku zasypali speciálním sorbentem, který ji absorboval. Následně sorbent s nečistotami odstranili z hladiny do připravených pytlů k likvidaci. "Stejný postup bude zopakován také zítra (ve čtvrtek) dopoledne," uvedla mluvčí.

K monitorování situace v řece a rozsahu znečištění využívají hasiči také dron. "Podle dosavadních poznatků nebyl vodní život zasažen. Ryby ani vodní ptactvo nevykazují známky ohrožení," doplnila Javoříková.

Počátek barevných skvrn v řece byl podle hasičů v úterý zpozorován již od Kroměříže-Trávníku, odkud se po proudu splavily ke Kvasicím na Kroměřížsku a Otrokovicím. Jakým způsobem se látka do řeky dostala, zatím není jasné. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Malá ropná skvrna Foto: Depositphotos Do řeky Morava unikla nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka Odra Foto: Adam Flickr ČT: Ministerstvo potvrdilo firmě za znečištění Odry pokutu 100 000 korun DEZA Foto: Miroslav Volek Wikimeda Commons Nejvyšší správní soud zamítl stížnost chemičky Deza, podle inspekce překročila limity kyanidů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist