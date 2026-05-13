Neznámá látka, která unikla do řeky Moravy, ryby podle hasičů zřejmě neohrozila
Dnes ráno se podle ní u řeky znovu sešli hasiči, zástupci Povodí Moravy, pracovníci životního prostředí i policie. "Po společném jednání bylo rozhodnuto, že norné stěny zůstanou na místě minimálně do zítřejšího (čtvrtečního) rána, kdy bude rozhodnuto o dalším postupu," uvedla Javoříková.
Hasiči podle ní dnes zachycenou látku zasypali speciálním sorbentem, který ji absorboval. Následně sorbent s nečistotami odstranili z hladiny do připravených pytlů k likvidaci. "Stejný postup bude zopakován také zítra (ve čtvrtek) dopoledne," uvedla mluvčí.
K monitorování situace v řece a rozsahu znečištění využívají hasiči také dron. "Podle dosavadních poznatků nebyl vodní život zasažen. Ryby ani vodní ptactvo nevykazují známky ohrožení," doplnila Javoříková.
Počátek barevných skvrn v řece byl podle hasičů v úterý zpozorován již od Kroměříže-Trávníku, odkud se po proudu splavily ke Kvasicím na Kroměřížsku a Otrokovicím. Jakým způsobem se látka do řeky dostala, zatím není jasné. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka.
