Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky, úhyn živočichů nezpůsobily

15.5.2026 08:27 (ČTK)
Ilustrační foto
Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Dostaly se do ní nejspíše výplachem z kanalizace, řekla ČTK mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Úhyn ryb nebo vodního ptactva vodohospodáři v souvislosti havárií nezaznamenali. Hasiči stále nechávají přes koryto řeky u Otrokovic na Zlínsku natažené norné stěny, do nichž nečistoty zachytávají, uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
 
"Analýzy potvrdily výskyt ropných látek, což jsme předpokládali. Také potvrdily zvýšené organické znečištění," řekla Kučerová. Pravděpodobnou příčinou znečištění je podle ní výplach kanalizace po deštích. "Pro nás jako správce toku je nejdůležitější to, že šlo o jednorázové znečištění, jehož likvidace se chýlí ke konci," uvedla mluvčí. Na další vývoj v případu upozornila dnes ráno Česká televize.

Odkud přesně ropné látky do řeky unikly, není zřejmé. "Výsledky analýz jsme předali vodoprávnímu úřadu. Další postup, tedy jestli se bude například šetřit, ze které výpusti se látky do řeky dostaly, si už určuje vodoprávní úřad," řekla Kučerová.

Úhyn ryb, vodního ptactva, případně dalších živočichů Povodí Moravy v souvislosti se znečištěním nezaznamenalo. "Zatím nejsou hlášeny žádné negativní dopady na život v řece," doplnila mluvčí vodohospodářů.

Přes šířku koryta řeky nedaleko Otrokovic zůstávaly i dnes ráno nataženy norné stěny, do nichž hasiči od úterý nečistoty zachytávají. "S pomocí sorbentu je nadále odstraňují z hladiny," uvedla Javoříková. Počátek barevných skvrn v řece byl podle hasičů v úterý zpozorován již od Kroměříže-Trávníku. Odtamtud se po proudu postupně splavily několik kilometrů ke Kvasicím na Kroměřížsku a dále k Otrokovicím.

