Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky, úhyn živočichů nezpůsobily
Odkud přesně ropné látky do řeky unikly, není zřejmé. "Výsledky analýz jsme předali vodoprávnímu úřadu. Další postup, tedy jestli se bude například šetřit, ze které výpusti se látky do řeky dostaly, si už určuje vodoprávní úřad," řekla Kučerová.
Úhyn ryb, vodního ptactva, případně dalších živočichů Povodí Moravy v souvislosti se znečištěním nezaznamenalo. "Zatím nejsou hlášeny žádné negativní dopady na život v řece," doplnila mluvčí vodohospodářů.
Přes šířku koryta řeky nedaleko Otrokovic zůstávaly i dnes ráno nataženy norné stěny, do nichž hasiči od úterý nečistoty zachytávají. "S pomocí sorbentu je nadále odstraňují z hladiny," uvedla Javoříková. Počátek barevných skvrn v řece byl podle hasičů v úterý zpozorován již od Kroměříže-Trávníku. Odtamtud se po proudu postupně splavily několik kilometrů ke Kvasicím na Kroměřížsku a dále k Otrokovicím.
reklama