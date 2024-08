Ničení amazonského pralesa v Brazílii meziročně výrazně kleslo, uvedla vláda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ničení amazonského pralesa v Brazílii v uplynulém roce výrazně kleslo. Uvedla to podle agentury AP brazilská vláda. Podle předběžných údajů ze satelitů rozloha zničeného pralesa meziročně klesla o zhruba 46 procent, což je nejlepší výsledek od roku 2016. Brazilská vláda prezidenta Luize Inácia Luly da Silva chce do roku 2030 ničení amazonského pralesa zcela zastavit.Za poslední rok, od 1. srpna loňského roku do letošního 30. července, se rozloha amazonského pralesa snížila o 4300 kilometrů čtverečních, což je zhruba rozloha Pardubického kraje. To je o 45,7 procenta méně než v předchozím roce. V červenci se ale zničená plocha meziročně zvýšila o třetinu.

Současná brazilská vláda tvrdí, že k poklesu tempa odlesňování, který je patrný v posledních dvou letech, přispívá i její politika striktnější ochrany pralesa. Odlesňování vzrostlo za minulé vlády prezidenta Jaira Bolsonara, který prosazoval větší ekonomické využití amazonského regionu. Bolsonaro čelil kritice, že celosvětově významný prales nechrání dostatečně.

Brazílie, na jejímž území leží zhruba dvě třetiny amazonského pralesa, se zavázala zcela zastavit pokles jeho rozlohy do roku 2030. Větší ochrana Amazonie patřila k hlavní slibům levicového prezidenta Luly.

Pod větší tlakem je však savana a lesní oblast Cerrado, jejíž ničení se meziročně zvýšilo. Rozloha tohoto biotopu se meziročně snížila o 7000 kilometrů čtverečních, což je o devět procent více než v předchozím roce. Cerrado je oblíbenou oblastí například pro pěstování sóji, což může přispívat k tomuto negativnímu trendu.

