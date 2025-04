Ilegální těžba zlata v brazilské Amazonii se přes snahu tamní vlády nesnížila

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Přes opatření přijatá vládou brazilského prezidenta Luize Inácia Lula da Silvy proti nelegální těžbě zlata v Amazonii se tato činnost nesnížila, jen se přesunula z jedné oblasti do druhé. Vyplývá to podle agentury DPA z nové zprávy organizace Greenpeace. Podle ní má ilegální těžba zlata fatální důsledky pro životní prostředí, zvířata i domorodé obyvatele. Ve zprávě brazilské kanceláře Greenpeace se také uvádí, že ilegálně vytěžené zlato se dováží i do Evropy.Podle zprávy nazvané Toxické zlato byly v roce 2024 třemi hlavními destinacemi brazilského vývozu zlata Kanada, Švýcarsko a Británie. Loňská studie brazilského institutu Escolhas podle DPA ukázala, že 94 procent brazilského zlata dováženého Evropskou unií pochází ze států Pará a Amazonas, tedy regionů s velkou pravděpodobností nelegální těžby zlata. V roce 2023 dovezly Německo, Itálie a Česká republika z těchto oblastí dohromady 1,5 tuny zlata, napsala dnes agentura DPA.

"Cena zlata je nyní na historickém maximu a rostoucí poptávka po něm dál zvyšuje i nelegální těžbu," uvedl Harald Gross z Greenpeace. Zlato se nyní využívá jako bezpečná investice i kvůli obavám z negativních hospodářských dopadů celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle zprávy Greenpeace se zlato z Amazonie pašuje neprůhlednými obchodními řetězci a prodává přes prostředníky, takže je obtížné prokázat jeho původ. "Než vstoupí do mezinárodního obchodu, prochází zlato mnoha rukama a znovu a znovu se taví," dodal Gross.

"Mám velké obavy. Pokud budou pokračovat v těžbě v naší oblasti, zničí přírodu a následky pocítí celý svět," řekl DPA náčelník kmene Kayapó Raoni Metuktire, který je mezinárodně uznávanou postavou díky dlouhodobému boji za záchranu amazonského deštného pralesa a domorodých kultur.

Greenpeace již léta dokumentuje těžbu zlata na čtyřech důležitých domorodých územích v severní Brazílii pomocí satelitních a leteckých snímků. Nelegální těžba od roku 2023 do loňska sice klesla v oblastech, kde žijí kmeny Janomami, Munduruku a Kayapó, ale výrazně vzrostla v okolí řeky Sararé.

Těžba v Amazonii způsobuje její odlesňování, ničí biodiverzitu a znečišťuje půdu i vodu rtutí, která se při ilegální těžbě zlata používá, protože je levnější a jednodušší metodou. Nelegální hledači zlata (portugalsky garimpeiros) vstupují do chráněných oblastí, zakládají tam tábory, kácí velké plochy lesa a hloubí jámy. Těžbu často organizují zločinecké sítě napojené na drogové kartely.

reklama