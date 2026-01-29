Nizozemský soud nařídil vládě chránit obyvatele Bonaire před změnami klimatu
"Ostrov již postihují povodně kvůli tropickým bouřím a extrémním srážkám a podle některých výzkumníků se to v příštích letech zhorší. Dokonce i konzervativní předpovědi očekávají, že části ostrova se do roku 2050, čili za 25 let, ocitnou pod vodou," řekl podle agentury AP naplněné soudní síni soudce Jerzy Luiten.
Ředitelka nizozemské větve Greenpeace Marieke Vellekoopová úspěch žaloby označila za rozhodnutí historického významu. Bonaire se jako součást někdejšího postkoloniálního souostroví Nizozemské Antily stal územím náležícím k Nizozemsku po referendu v roce 2010 a jeho obyvatelé mají od té doby status nizozemských občanů.
Vládní právníci u soudu namítali, že vedení země již podniká kroky ke zmírnění dopadů klimatických změn a omezuje emise oxidů uhlíku. Cíl snížit emise do roku 2030 o 55 procent v porovnání s hodnotami z roku 1990 ale podle soudu nezahrnuje emise z letecké a námořní dopravy a země jej navíc pravděpodobně stejně nesplní. Soud proto podle AFP dal vládě 18 měsíců na to, aby přišla s novými závazky pro omezení hodnot skleníkových plynů v ovzduší. Zároveň nařídil, aby vláda přišla s plánem zajišťujícím ochranu obyvatel Bonaire, který uvede do praxe do roku 2030.
V Nizozemsku by se během února měla chopit moci menšinová středopravá vláda, v jejímž čele patrně stane liberální lídr vítězné strany z říjnových předčasných voleb D66 Rob Jetten. Ten v minulosti proslul jako výrazný zastánce ochrany klimatu.
