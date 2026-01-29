https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nizozemsky-soud-naridil-vlade-chranit-obyvatele-bonaire-pred-zmenami-klimatu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nizozemský soud nařídil vládě chránit obyvatele Bonaire před změnami klimatu

29.1.2026 01:56 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Nizozemsko diskriminuje obyvatele karibského ostrova Bonaire, když nečiní dost pro jejich ochranu před dopady klimatických změn. Rozhodl o tom prvoinstanční soud v Haagu, který vyhověl žalobě obyvatel tohoto zámořského nizozemského území, informují tiskové agentury. Soud nařídil vládě, aby přijala závazná omezení emisí skleníkových plynů. Nizozemská justice již vedení země uložila snížení emisí v průlomové kauze završené v roce 2019, po níž následovaly žaloby občanů na vlády v dalších evropských zemích.
 
Nynější žalobu proti nizozemské vládě podalo osm obyvatel dvacetitisícového ostrova a podpořila ji nadnárodní ekologická organizace Greenpeace. Soud uvedl, že vláda neučinila "včasné a patřičné kroky" k ochraně lidí na ostrově.

"Ostrov již postihují povodně kvůli tropickým bouřím a extrémním srážkám a podle některých výzkumníků se to v příštích letech zhorší. Dokonce i konzervativní předpovědi očekávají, že části ostrova se do roku 2050, čili za 25 let, ocitnou pod vodou," řekl podle agentury AP naplněné soudní síni soudce Jerzy Luiten.

Ředitelka nizozemské větve Greenpeace Marieke Vellekoopová úspěch žaloby označila za rozhodnutí historického významu. Bonaire se jako součást někdejšího postkoloniálního souostroví Nizozemské Antily stal územím náležícím k Nizozemsku po referendu v roce 2010 a jeho obyvatelé mají od té doby status nizozemských občanů.

Vládní právníci u soudu namítali, že vedení země již podniká kroky ke zmírnění dopadů klimatických změn a omezuje emise oxidů uhlíku. Cíl snížit emise do roku 2030 o 55 procent v porovnání s hodnotami z roku 1990 ale podle soudu nezahrnuje emise z letecké a námořní dopravy a země jej navíc pravděpodobně stejně nesplní. Soud proto podle AFP dal vládě 18 měsíců na to, aby přišla s novými závazky pro omezení hodnot skleníkových plynů v ovzduší. Zároveň nařídil, aby vláda přišla s plánem zajišťujícím ochranu obyvatel Bonaire, který uvede do praxe do roku 2030.

V Nizozemsku by se během února měla chopit moci menšinová středopravá vláda, v jejímž čele patrně stane liberální lídr vítězné strany z říjnových předčasných voleb D66 Rob Jetten. Ten v minulosti proslul jako výrazný zastánce ochrany klimatu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Větrné a solární elektrárny Foto: Depositphotos Čína loni rekordně zvýšila kapacitu solárních a větrných elektráren Parazitická vosička Foto: Phil Hönle Biologické centrum AV ČR Vyšší teploty oslabují přirozené nepřátele hmyzu – drobné parazitické vosičky Kůrovec, dikobrazi, tygři i včely. Vědci se v novém projektu zaměří na to, jak klimatická změna ovlivňuje vztahy mezi lidmi a divokou přírodou

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist