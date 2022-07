Nejvyšší kontrolní úřad prověří evropské dotace z operačního programu Rybářství

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zkontroluje evropské dotace rozdělované z operačního programu Rybářství 2014-2020. Kontrola začne v červenci a skončit by měla v dubnu příštího roku. NKÚ to uvedl na svém webu . Kontroloři zamíří na ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a do Zařízení služeb MZe. V programu bylo připraveno k čerpání téměř 1,1 miliardy korun, sdělil ČTK mluvčí úřadu Václav Kešner.

Úřad se bude podle svého mluvčího zajímat například o to, jak úřady zacílily podporu, jak nastavily rozdělování dotací, i jak se dařilo plnit stanovené cíle, kvůli kterým se dotace rozdělovaly. "Operační program Rybářství 2014–2020 je v nezanedbatelné míře rizikovým programem například ve smyslu správnosti vykazovaných výdajů i potenciálu pro splnění cílů. Dlouhodobě se skrze něj nedařilo naplnit jeden z hlavních cílů, což je zvýšení spotřeby sladkovodních ryb. To jsou některé z důvodů, proč jsme ke kontrole přistoupili," uvedl mluvčí.

Kontroloři se zaměří i na vybrané příjemce dotací. Bude u nic ověřovat hlavně to, jak s penězi zacházeli a jestli dodržovali stanovená pravidla. Jednou z priorit programu bylo podle SZIF zachovat udržitelnou produkci tržních ryb z tradiční akvakultury nebo zvýšit podíl zpracovaných ryb, podpořit jejich konzumaci a propagovat akvakulturu.

Podporu rybářství kontroloval NKÚ v minulosti již dvakrát. První z nich se uskutečnila v roce 2009. Úřad tehdy zjistil mimo jiné, že ministerstvo zemědělství u zakázky za 150 milionů korun na projekt podpory spotřeby sladkovodních ryb nepostupovalo podle zákona. Ministerstvo tehdy ani nezajistilo výkon předběžných veřejnosprávních kontrol podle zákona o finanční kontrole.

V kontrole z roku 2013 prověřil NKÚ 33 projektů za celkem 128,5 milionu korun a zjistil porušení rozpočtové kázně za víc než dva miliony korun. Úřad tehdy konstatoval, že kampaň Ryba domácí stála 178 milionů korun, ale spotřeba ryb se přesto nezvýšila. "Tento projekt s jediným dodavatelem měl díky reklamní kampani zvýšit spotřebu sladkovodních ryb. Podle Českého statistického úřadu jejich spotřeba na hlavu ale od roku 2009 klesá," uvedl tehdy NKÚ. "Deset měsíců ministerstvo financovalo krizovou infolinku pro případ poplašných zpráv o závadném rybím mase. Linku ale téměř nikdo nevyužíval, takže cena jednoho hovoru se při rozpočítání nákladů vyšplhala v roce 2008 na skoro 9000 korun," zjistil také tehdy NKÚ.

V novém operačním programu Rybářství, který Česku schválila Evropská komise, půjde na podporu tuzemského rybářství a udržitelné akvakultury do roku 2029 miliarda korun. Rybáři budou nově moci čerpat dotace například na rekreační a sportovní funkce rybníků nebo akumulaci vody v krajině.

