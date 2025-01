Nová brněnská půjčovna oblečení nabídne udržitelnou alternativu k rychlé módě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nový módní prostor s názvem O patro výš, který nabídne možnost půjčit si věci od lokálních designérů nebo oblečení z druhé ruky, se v pátek otevře ve Smetanově ulici v Brně. Půjčovna bude podle provozovatelů určená těm, kteří milují módu, ale zároveň nechtějí svou vášní přispívat ke znečišťování planety. Představí tak udržitelnou alternativu k takzvané rychlé módě. ČTK to řekla jedna ze zakladatelek půjčovny Kristina Nina Schwarz."S nápadem na tento projekt přišla kamarádka. Sama měla spoustu oblečení, které půjčovala svým přátelům, a napadlo ji, že by bylo dobré tento koncept více rozpracovat. Oslovila mě a ještě jednu kolegyni a před rokem a půl jsme zahájily takový zkušební provoz v malém ateliéru. Zjistily jsme, že je o to v Brně zájem, a tak se nyní přesouváme do většího prostoru v centru města, kde to spustíme naplno," řekla Schwarz.

Půjčovna nabídne oblečení na večírky, svatby, plesy či promoce, ale i na každodenní nošení. "Zatím jsme zaznamenaly jen ojedinělé případy, kdy si lidé vybírali věci třeba do práce nebo do školy. I samy jsme se dosud prezentovaly spíše jako půjčovna na ty příležitosti. Rády bychom to však postupně posunuly a zaměřily se více i na poskytování oblečení pro každodenní život," uvedla Schwarz.

Hlavním poselstvím prostoru je podpora udržitelné módy. "Fast fashion pokřivila náš přístup k oblékání. Už jsme si zvyklí, že jsou věci levné a nekvalitní a víme, že si hned další sezonu můžeme koupit nové. Tento přístup ale vytváří obrovské množství odpadu," řekla Schwarz.

Pronájem oblečení je podle ní jedním ze způsobů, jak přispět ke snižování nadprodukce. "Chtěly bychom lidi inspirovat k tomu, aby k módě přistupovali jinak – aby necítili potřebu si koupit něco nového a aby pochopili, že mohou pracovat s tím, co už existuje a využívat to různými způsoby," dodala Schwarz.

Pomalá móda je koncept, který se začal prosazovat ještě před pandemií covidu a jeho cílem je především snaha učinit módní průmysl udržitelnějším. Podle některých odborníků je potřeba, aby se více starého oblečení dařilo recyklovat, aby se na výrobu nového nevyčerpávalo takové množství přírodních zdrojů. Další snahou je vyrábět méně a kvalitněji, aby lidem vydrželo oblečení delší dobu. Klíčové je však změnit mentalitu zákazníků, aby nekupovali tolik nového oblečení.

