Součástí Strategického rámce ČR 2030 budou nová témata včetně důrazu na klimatické cíle

Důraz na klimatické cíle, majetková nerovnost, slaďování pracovního a osobního života nebo například participace obyvatel jsou nová témata, která by měla být součástí Strategického rámce Česká republika 2030. Účelem aktualizace strategického rámce je postihnout nové trendy a výzvy, které v roce 2017 nebyly naléhavé. Zároveň je potřeba zhodnotit, jestli některé věci již svou naléhavost ztratily, ať už kvůli tomu, že byly vyřešeny, nebo jen ztratily relevanci. Na semináři k aktualizaci rámce to včera v sídle Senátu řekl vedoucí oddělení udržitelného rozvoje ministerstva životního prostředí Jan Mareš. Rámec by měl být aktualizován do konce roku 2023 z rozhodnutí vlády.

Strategický rámec Česká republika 2030 je dokument, který udává směr rozvoje Česka, cílí na zvýšení kvality života v regionech. Rámec převádí mezinárodní závazky, které má Česko vůči Agendě 2030 a Cílům udržitelného rozvoje OSN, takzvané SDGs. Rámec se zabývá sociálními, ekonomickými i environmentálními tématy, věnuje se mezinárodní spolupráci, fungování vlády a samosprávy. Na semináři představili zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP) aktuální stav cílů i návrhy na aktualizaci rámce.

„Co se bohužel příliš nezměnilo a kde nebylo téměř co doplnit, je klíčová oblast číslo tři, odolné ekosystémy. Opět ve většině cílů stagnujeme, případně se pomalu posouváme. K pozitivnímu vývoji došlo v oblasti snižování míry ohrožení vodní a větrnou erozí. Nadále však čelíme problémům s odtokem vody z krajiny a zcela samostatnou kapitolou je pak otázka ztráty biologické rozmanitosti,“ řekl Mareš.

Cíle a podcíle strategického rámce jsou rozděleny do šesti kapitol, lidé a společnost, hospodářský model, odolné ekosystémy, obce a regiony, globální rozvoj a dobré vládnutí. Z prezentace MŽP vyplývá, že většině cílů strategického rámce Česko stagnuje, v některých oblastech lze podle odborníků pozorovat mírné zlepšení, v jiných mírné zhoršení. Žádný cíl nebyl zatím dosažen. U některých indikátorů odborníci připomněli, že reflektují situaci se zpožděním.

V návaznosti na aktualizaci rámce by měly být revidovány strategické dokumenty na národní úrovni. Zároveň by aktualizace měla pomoci snížit počet národních strategických dokumentů a současně zpřehlednit jejich strukturu. Dosahování cílů strategického rámce se vyhodnocuje každé tři roky, první hodnocení bylo v roce 2020, druhá hodnotící zpráva se podle odborníků připravuje nyní společně s aktualizací rámce.

Proces aktualizace strategie má několik částí, aktuálně se k rámci mohou lidé vyjadřovat v elektronické veřejné konzultaci, a to do 21. srpna. Po skončení veřejné konzultace budou relevantní připomínky zapracovány a nová verze předložena k projednání v Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Následně půjde materiál do meziresortního připomínkového řízení. Hotový materiál by měl být předložen vládě k projednání do konce roku 2023.

