Nová Ves u Nového Města vyčistí rybník, v jehož bahně je ropa

V Nové Vsi u Nového Města na Moravě žije 650 lidí. / Ilustrační foto

Nová Ves u Nového Města na Moravě připravuje vyčištění rybníka, jehož bahno je znečištěné ropou a oleji z dávno zaniklé strojní traktorové stanice. Na akci s předpokládanými náklady kolem 2,7 milionu korun má obec slíbenou evropskou dotaci z operačního programu Životní prostředí. Starostka Helena Tučková minulý týden řekla, že při vyplavení bahna je riziko znečištění vody ve studních rodinných domů ve vsi, které jsou pod rybníkem.

"My potřebujeme to bahno ekologickým způsobem likvidovat. Je předepsaná skládka, kam ho můžeme ukládat," uvedla starostka. Podotkla, že na rybníku Obecník není poznat, že ukrývá starou ekologickou zátěž. Je upravený, rostou tam lekníny i rákos.

Traktorová stanice byla zrušena v 80. letech. "Před několika lety jsme si nechali dělat analýzu rizik, protože jsme chtěli rybník klasicky odbahnit. Když se odebraly vzorky, překvapilo nás, co se tam objevilo. Protože to nikoho skutečně nenapadlo," uvedla Tučková. Likvidace znečištěného bahna akci prodraží. Evropskou dotaci na ni už má obec slíbenou. Teď by měla začít vybírat firmu na provedení prací.

V Nové Vsi u Nového Města na Moravě žije 650 lidí, její roční rozpočet bez dotovaných akcí je zhruba devět milionů korun.

Díky evropské dotaci by se na Vysočině mělo zbavit staré ekologické zátěže také Pelhřimovsko. Vyčištění bývalé skládky průmyslových kalů ve starém lomu u obce Proseč připravuje obecně prospěšná společnost Čistá příroda východních Čech. Práce v terénu by měly začít příští rok. Předpokládané náklady tohoto projektu jsou podle webu dotačního programu asi 34 milionů korun.

