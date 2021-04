Nové nádrže mají v Třebíči ochránit čistotu vody v řece

Foto | Inge Maria / Inge Maria / unsplash.com Bez dešťové zdrže by podle něho muselo město budovat samostatnou dešťovou kanalizaci.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zastupitelé Třebíče schválili spoluúčast na budování nových nádrží, které mají pomoci v případě velkých dešťů udržet čistou vodu v řece Jihlavě. Město zaplatí přibližně 28 milionů korun. Investorem bude svazek obcí Vodovody a kanalizace Třebíč, který na stavbu za více než 100 milionů korun získal dotaci z Národního programu životního prostředí. ČTK to řekl tajemník svazku Karel Nedvědický.

"Dnes to funguje tak, že veškeré dešťové splašky tečou do společné kanalizace, která končí na čistírně. A pokud jsou velké přívalové deště, tak v jednu chvíli to přeteče do řeky, čímž se to uvolní, aby nedocházelo k zaplavování pozemků a silnic," řekl Nedvědický.

Bez dešťové zdrže by podle něho muselo město budovat samostatnou dešťovou kanalizaci. "Je to jakási náhrada," řekl Nedvědický.

Nádrže s technologií se budou budovat v letech 2022 a 2023. Jedna z nich bude v areálu čistírny odpadních vod, druhá ještě před čistírnou na pozemku u řeky Jihlavy v Brněnské ulici.

Svazek získal dotaci 68,8 milionu korun, město schválilo spoluúčast 27,6 milionu korun. Spoluúčast svazku bude dalších deset procent nákladů.

reklama