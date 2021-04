Nové návštěvnické centrum Správy KRNAP ve Vrchlabí otevře v roce 2023

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | VitVit / VitVit / Wikimedia Commons Podle Drahného stavební a expoziční rekonstrukce kláštera nabrala zpoždění kvůli vysoké hladině spodní vody, ale i opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru či nutným statickým zajištěním základů objektu.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) plánuje otevření nového návštěvnického centra v nyní opravovaném bývalém klášteře augustiniánů ve Vrchlabí v roce 2023. Historická budova je sídlem krkonošského muzea Správy KRNAP. Stavební práce, které začaly loni v únoru, dosud stály zhruba 40 milionů korun. ČTK to dnes sdělili zástupci Správy KRNAP. Stavební část projektu by měl být hotová do konce roku 2021, pak přijde na řadu instalace nové expozice.

“Slavnostní otevření nového Návštěvnického centra KRNAP plánujeme na rok 2023, kdy budeme slavit 140. výročí založení muzea a 60. výročí vzniku Krkonošského národního parku,” uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

V minulých měsících stavební firma vybudovala ve směru od parkoviště pod hřbitovem nový vstup do budoucího návštěvnického centra. “Jeho podoba, krkonošská skála kombinovaná s budoucím proskleným kvádrem, odkazuje na geologické zvláštnosti Krkonošského národního parku a zároveň na zdejší sepjetí přírody se stopami lidské práce,” uvedl Drahný. Stavební práce budou pokračovat především v interiéru objektu. Správa KRNAP současně s pokračujícími stavebními pracemi připravuje výběrové řízení na novou expozici.

Budova bývalého kláštera je zavřená od podzimu 2017. Stavební práce zajišťuje společnost Metrostav, která zakázku vyhrála s cenou 109,5 milionu korun bez DPH. Celkové náklady včetně vybudování expozice jsou odhadovány na více než 200 milionů korun. Evropské dotace mají činit více než 80 procent uznatelných nákladů.

Projekt od počátku provázejí komplikace. Podle zástupců správy už samotné administrativní zpracování projektu bylo velmi náročné. “Na stavební část realizace pak měla vliv neuspokojivá situace ve stavebnictví, kdy nedostatek pracovních kapacit a růst cen stavebních prací ovlivnil již začátek celé akce,” uvedl Drahný.

Zahájení rekonstrukce nabralo asi rok zpoždění. KRNAP chtěl mít vybraného dodavatele stavební části do konce roku 2018 a v roce 2019 na jaře začít se stavebními pracemi. Druhou soutěž vypsala Správa KRNAP v létě 2019, protože v předchozím tendru nabídky firem výrazně přesáhly předpokládanou cenu. Do druhé soutěže na dodavatele stavebních prací se přihlásily tři firmy, z nichž zvítězil Metrostav.

Podle Drahného stavební a expoziční rekonstrukce kláštera nabrala zpoždění kvůli vysoké hladině spodní vody, ale i opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru či nutným statickým zajištěním základů objektu. “Během bouracích prací byl v přízemí severní části objektu, v místě toalet, objeven původní kanalizační systém vedoucí z patra do přízemí a v přízemí ve východní části chodby byla odkryta původní dlažba, která byla uložena do depozitáře muzea,” uvedli zástupci Správy KRNAP.

Původní expozice Krkonošského muzea ve Vrchlabí byla otevřena 28. dubna 1984. Expozice Kámen a život a Člověk a hory byly svého času špičkou muzejnictví v Česku, navštívil je více než jeden milion návštěvníků. “Nové Návštěvnické centrum KRNAP představí příběh Krkonoš, a to s ohledem na jedinečnou přírodu i ve vztahu k soužití přírody a člověka,” dodal Drahný.

