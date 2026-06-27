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Nově vyhlášený grantový program v Plzni pomůže s ochlazováním domovů

27.6.2026 19:32 | PLZEŇ (ČTK)
Zelené střechy umí pohltit velké množství dešťové. Při silných srážkách fungují jako zpomalovače odtoku. Voda ze zelené střechy steče pozdějí, což snižuje nápor na kanalizaci.
Zelené střechy umí pohltit velké množství dešťové. Při silných srážkách fungují jako zpomalovače odtoku. Voda ze zelené střechy steče pozdějí, což snižuje nápor na kanalizaci.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Tom Grundy / Shutterstock
Ochlazování domovů v Plzni pomůže nově vyhlášený grantový program. Má zvýšit počty zelených střech, jež omezují přehřívání, zlepšují mikroklima bytů a zadržují deště. Už tento měsíc mohou peníze získat obyvatelé i další vlastníci budov v Plzni. V častějších vlnách veder a přívalových srážek jsou zelené střechy nástrojem, jak zvýšit odolnost města k dopadům klimatické změny, řekl ČTK náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).
 
Program připravil Nadační fond Zelený poklad ve spolupráci a s podporou města. Žádosti lze podávat do 30. listopadu, posoudí se průběžně podle doručení. Peníze budou vypláceny po dokončení projektu. Díky podpoře města je možné žádat až o jeden milion korun na jeden projekt.

"Inspirovali jsme se Brnem, kde se tento model, fungující už od roku 2019, osvědčil. Plzeň je druhým městem v Česku, které nabízí finanční podporu na zakládání zelených střech pro občany i další žadatele. Usilujeme o dlouhodobou perspektivu programu," řekl Tolar. Podle něj je to investice do kvalitnějšího městského prostředí, přínosy pocítí i okolí budov.

"Program je i třeba pro společenství vlastníků a bytová družstva. Podporovány jsou střechy deset až 1000 metrů čtverečních," řekl Tolar. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a je od 650 až 2200 Kč/m2. Mezi uznatelné náklady patří realizace, projekt i statický posudek. Program podporuje extenzivní zelené střechy s minimální mocností vegetace deset centimetrů. Jde o bezúdržbové typy s nenáročnou vegetací, které plní izolační, ekologické a estetické funkce a nejsou k běžnému chození.

"Je to skvělá věc, nedostižná, což potvrzují i takzvané heat mapy. Žádný prvek, ani mlžítka, nedokážou udělat to, co umí zeleň. A střechy jsou nepodstatnější částí toho, co tvoří města. Každá zelená střecha je ochlazuje a je to nejlepší bezúdržbová varianta," řekl architekt Jakub Mareš z ateliéru K světu v Plzni. Dobrá klimatizace nebo technické řešení domu ji podle něj možná dokáže nahradit, ale zelená střecha není tak drahá. Měly by být všude, řekl. Ateliér teď kreslí dům v Boettingerově ulici se zelenými střechami, Plzeň už tyto prvky u novostaveb vyžaduje. Mareš žije v rodinném domě s takovou střechou. Za 12 let jsme ji jen dvakrát pohnojili, jinak se o ni nestaráme, dodal.

"Připravujeme informační semináře v září a říjnu, samozřejmostí jsou individuální konzultace," dodala k programu Lucie Indrová z nadačního fondu. Ten podporuje už deset let zelené střechy a další opatření zaměřená na efektivní hospodaření se srážkovými vodami - třeba zelené střechy na Tyršově a Benešově škole a školce ve Lhotě.

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