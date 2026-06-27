Nově vyhlášený grantový program v Plzni pomůže s ochlazováním domovů
"Inspirovali jsme se Brnem, kde se tento model, fungující už od roku 2019, osvědčil. Plzeň je druhým městem v Česku, které nabízí finanční podporu na zakládání zelených střech pro občany i další žadatele. Usilujeme o dlouhodobou perspektivu programu," řekl Tolar. Podle něj je to investice do kvalitnějšího městského prostředí, přínosy pocítí i okolí budov.
"Program je i třeba pro společenství vlastníků a bytová družstva. Podporovány jsou střechy deset až 1000 metrů čtverečních," řekl Tolar. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a je od 650 až 2200 Kč/m2. Mezi uznatelné náklady patří realizace, projekt i statický posudek. Program podporuje extenzivní zelené střechy s minimální mocností vegetace deset centimetrů. Jde o bezúdržbové typy s nenáročnou vegetací, které plní izolační, ekologické a estetické funkce a nejsou k běžnému chození.
"Je to skvělá věc, nedostižná, což potvrzují i takzvané heat mapy. Žádný prvek, ani mlžítka, nedokážou udělat to, co umí zeleň. A střechy jsou nepodstatnější částí toho, co tvoří města. Každá zelená střecha je ochlazuje a je to nejlepší bezúdržbová varianta," řekl architekt Jakub Mareš z ateliéru K světu v Plzni. Dobrá klimatizace nebo technické řešení domu ji podle něj možná dokáže nahradit, ale zelená střecha není tak drahá. Měly by být všude, řekl. Ateliér teď kreslí dům v Boettingerově ulici se zelenými střechami, Plzeň už tyto prvky u novostaveb vyžaduje. Mareš žije v rodinném domě s takovou střechou. Za 12 let jsme ji jen dvakrát pohnojili, jinak se o ni nestaráme, dodal.
"Připravujeme informační semináře v září a říjnu, samozřejmostí jsou individuální konzultace," dodala k programu Lucie Indrová z nadačního fondu. Ten podporuje už deset let zelené střechy a další opatření zaměřená na efektivní hospodaření se srážkovými vodami - třeba zelené střechy na Tyršově a Benešově škole a školce ve Lhotě.
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