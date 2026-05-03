Nové značení v Beskydech má zabránit vstupům turistů na chráněný vrch Kněhyně
"Kněhyně je unikátním ostrovem divočiny, který slouží jako domov pro kriticky ohrožené druhy. Chráníme zde zejména biotop rysa ostrovida a tetřeva hlušce. Pro rysa je klíčový klid při rozmnožování," uvedl strážce přírody. Kromě vzácných zvířat je lokalita kritická i pro flóru. "Masivní sešlap mimo značené trasy ohrožuje oměj tuhý moravský, silně ohrožený západokarpatský endemit, který v Česku roste téměř výhradně právě zde," řekl.
Hlavní příčinou porušování zákazu je podle něj slepá odbočka vedoucí hluboko do rezervace k původní studánce U partyzánky, kde je pomníček věnovaný partyzánce Růženě Valentové. Pětatřicetiletá učitelka hudby a členka Sokola se k partyzánům připojila v létě 1944. Zahynula v listopadu stejného roku, když jejich úkryt pod Kněhyní přepadla německá jednotka.
Aby byla příroda chráněna, ale historický odkaz zůstal zachován stejně jako přístup turistů k vodnímu zdroji, plánuje Kondziolka vybudování nového pietního místa i studánky. "Proto na hlavní turistické trase upravíme novou studánku a vybudujeme nový památník. Tyto práce nebudou realizovat strážci či zaměstnanci Správy CHKO, ale děti ze skautského oddílu v Pražmě a základní školy v Bohumíně," dodal s tím, že uzavření odbočky se chystá na podzim.
Součástí změn je i instalace nového značení. Na tom už Kondziolka pracuje. "Máme za to, že pokud prostředí a infrastruktura bude vypadat moderně, udržovaně a pronávštěvnicky, zvýší se i ochota lidí k dodržování pravidel," míní. Opatření spočívá zejména v novém systému informačních cedulek a zábran. "První modernizované značky jsou k vidění již dnes, většinu prací však plánujeme na květen a červen a poté na podzim. Samotné zrušení slepé odbočky provedou značkaři Klubu českých turistů na podzim," uvedl.
Za nelegální vstup do rezervace může strážce uložit pokutu až 10.000 korun. Většinu těchto prohřešků se ale podle Kondziolky snaží řešit domluvou a doporučeními. Uvedl, že sankce je až to poslední řešení. "Setkáváme se se dvěma skupinami narušitelů. Část není místní, neuvědomují si zákaz a mrzí je to. Pak jsou takoví, kteří sebejistě tvrdí, že se tam vždy chodilo. Svůj vstup a jeho dopady na vzácné druhy relativizují," řekl strážce.
