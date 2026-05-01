Poděbrady nabízejí stezky zdraví, šest tras měří přes 46 kilometrů

1.5.2026 10:30 | PODĚBRADY (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Foto | Linda Söndergaard / unsplash.com
Poděbrady na Nymbursku nabízejí od letošního jara lázeňským hostům, turistům i místním takzvané stezky zdraví. Šest tras s různou náročností o celkové délce přes 46 kilometrů vytipovalo město ve spolupráci s odborníky na pohyb a životní prostředí. Podrobnosti o trasách mohou lidé získat prostřednictvím QR kódů na webu města nebo na informačním panelu na Labském nábřeží. Město chce síť postupně rozšiřovat, zatím do projektu investovalo zhruba 100 000 korun, řekla ČTK za městský úřad Klára Zubíková.
 
Projekt má podle radnice podpořit pohyb návštěvníků i mimo lázeňskou kolonádu a ukázat méně známá místa ve městě. "Většina lidí v Poděbradech vyjde jen na kolonádu, což je škoda. Chtěli jsme ukázat, že jsou i další možnosti, k soutoku Labe a Cidliny, do lesoparku Obora nebo k Poděbradskému jezeru," řekla Zubíková. Jedná se o trasy nazvané Kemp, Jezera, Pětidubí, Obora, Soutok a Na Chmelnici. Jsou vhodné pro seniory, lidi v rekonvalescenci, rodiny, ale i cyklisty nebo rekreační běžce.

Trasy posouzené podle terénu, časové i fyzické náročnosti, nebo alergenů jsou dlouhé zhruba od čtyř do 11 kilometrů a vedou k různým zajímavým cílům. Po načtení QR kódu si mohou zájemci stáhnout i mapový podklad trasy.

