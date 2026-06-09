Ubytovatelé u Lipna evidují méně turistů. Důvodem mohou být obavy ohledně kvality vody
Vědci poukazují na to, že v nádrži se delší dobu výrazně množí sinice. Hlavním důvodem je fosfor ve vodě, který se do ní dostává různými cestami. Největší zátěž podle vědců způsobují nedostatečně kvalitní čistírny odpadních vod. Existují také objekty, které vypouštějí odpad přímo do nádrže, což je většinou pozůstatek stavebních postupů za minulého režimu, kdy tlak na ochranu přírody nebyl tak velký.
Kvalita vody v lipenské přehradě je ale podle hygieniků na začátku června dostatečná. "Voda je průzračná, žádné zásadní problémy nevidíme," uvedla za jihočeskou krajskou hygienickou stanici Zuzana Šalandová.
Podle aktuálních rozborů získala voda u Černé v Pošumaví nejvyšší možné hodnocení a je vhodná ke koupání. Voda u pláže v Horní Plané byla při prvním odběru hodnocena stupněm tři z pěti, představujícím mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Stejné hodnocení má voda u pláže v Lipně nad Vltavou.
"Reagujeme na šíření některých informací a to především na sociálních sítích, že voda v lipenské přehradě není kvalitní, což nejspíš způsobilo odliv turistů na začátku sezony. Byli bychom rádi, aby všichni čerpali informace od skutečných odborníků, což pro nás je právě krajská hygienická stanice," uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.
Policie prověřuje případ, kdy na konci května uhynuli dva psi. Podle jejich majitelky to bylo v důsledku toho, že se napili vody z přehrady, v níž byly pro psy nebezpečné sinice. "Stále se případem zabýváme," řekl ČTK jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
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