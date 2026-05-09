https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/skalni-mesto-tisa-na-ustecku-ma-po-40-letech-novou-naucnou-stezku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Skalní město Tisá na Ústecku má po 40 letech novou naučnou stezku

9.5.2026 16:35 | TISÁ (ČTK)
Skalní město a přírodní památka Tiské stěny (součást CHKO Labské pískovce)
Skalní město a přírodní památka Tiské stěny (součást CHKO Labské pískovce)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Huhulenik / Wikimedia Commons
Skalní město Tisá nedaleko Ústí nad Labem má po 40 letech novou naučnou stezku. Vznikla díky spolupráci geologů, přírodovědců a místních nadšenců. Unikátní je svým řešením, místo klasických panelů najdou návštěvníci informace na 2,5 metru vysokých kmenech a pískovcových blocích. Turisté na trase potkají i sochy místních zvířat. Cílem je vzdělávat veřejnost a poučit lidi o vlivu člověka na přírodu. Velkým poselstvím je, aby tu skály zůstaly pro další generace, řekla ČTK manažerka cestovního ruchu a kultury tiské radnice Kateřina Granátová.
 
Poslední naučná stezka vznikla v Tiských stěnách v 80. letech minulého století. Myšlenka na novou se začala rozvíjet před šesti lety, nebyly na ni ale peníze. Náklady činily zhruba 1,5 milionu korun. Loni v září zastupitelstvo obce investici schválilo. Mezitím se scházel tým, v němž působila geoložka Zuzana Vařilová a přírodovědec Jakub Juda, který vytvářel obsah.

Budování stezky začalo loni na podzim. Díky mírné zimě se betonovalo i v prosinci. "Byl to trochu oříšek. Protože jsme vymysleli zastavení v podobě kmenů vážících 210 kilogramů a bloků o váze 120 kilogramů," uvedla Granátová. Zastavení je celkem 38. Všechna jsou v češtině, texty v cizím jazyce se už na plochy nevešly. Obsahují ale QR kódy s odkazem na informace v angličtině a němčině, které fungují i bez mobilního signálu.

Konkrétní podobu stezky vytvářela skupina, v níž byli horolezci, členové Klubu českých turistů a zástupci Lesů ČR. "Potřebujeme hlavně vzdělávat, a to místní i turisty. Návštěvnost skal vzrostla za deset let o 200 procent. Letos zřejmě překročíme 100 000 turistů za rok," uvedla Granátová. V textech se objevují pravidla, jak se chovat v přírodě, a působení člověka dokládá osm historických fotografií z let 1900 až 1920. "Zachycují místa, na kterých stojí návštěvník. Je na nich vidět, že stojí o metr níž," dodala manažerka.

Velký prostor je věnován geologii, fauně a flóře. "Nestihli jsme pouze dokončit dvě vyhlídky ze tří. Jinak je veškeré zázemí pro turisty hotové," řekla Granátová. Průvodcem dětských návštěvníkům je kreslený krkavec Albert a geoložka Matylda. Jména vymyslely děti z místní základní školy. Poslední socha na trase zobrazuje návštěvníka z přelomu 19. a 20. století. "Snad nám lidé pomohou pro něj jméno vymyslet," uvedla.

V Tiských stěnách funguje od loňského srpna on-line rezervační systém. V něm lidé uvidí, kolik je ve skalách návštěvníků. Denní limit je 2000 osob. "Teď o Velikonocích to bylo 1600 vstupů za den, takže myslím, že jsme to odhadli dobře," podotkla manažerka. Zajímavosti o lokalitě, parkovacích plochách a další infrastruktuře najdou lidé na webu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Turistika Foto: Simon Evans Flickr V Krušných horách se otevřely nové útulny, prochází kolem nich Stezka Českem NPR Kněhyně - Čertův mlýn Foto: MartinVeselka Wikimedia Commons Nové značení v Beskydech má zabránit vstupům turistů na chráněný vrch Kněhyně Mapa v mobilu Foto: Linda Söndergaard unsplash Poděbrady nabízejí stezky zdraví, šest tras měří přes 46 kilometrů

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist