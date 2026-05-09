Skalní město Tisá na Ústecku má po 40 letech novou naučnou stezku
Budování stezky začalo loni na podzim. Díky mírné zimě se betonovalo i v prosinci. "Byl to trochu oříšek. Protože jsme vymysleli zastavení v podobě kmenů vážících 210 kilogramů a bloků o váze 120 kilogramů," uvedla Granátová. Zastavení je celkem 38. Všechna jsou v češtině, texty v cizím jazyce se už na plochy nevešly. Obsahují ale QR kódy s odkazem na informace v angličtině a němčině, které fungují i bez mobilního signálu.
Konkrétní podobu stezky vytvářela skupina, v níž byli horolezci, členové Klubu českých turistů a zástupci Lesů ČR. "Potřebujeme hlavně vzdělávat, a to místní i turisty. Návštěvnost skal vzrostla za deset let o 200 procent. Letos zřejmě překročíme 100 000 turistů za rok," uvedla Granátová. V textech se objevují pravidla, jak se chovat v přírodě, a působení člověka dokládá osm historických fotografií z let 1900 až 1920. "Zachycují místa, na kterých stojí návštěvník. Je na nich vidět, že stojí o metr níž," dodala manažerka.
Velký prostor je věnován geologii, fauně a flóře. "Nestihli jsme pouze dokončit dvě vyhlídky ze tří. Jinak je veškeré zázemí pro turisty hotové," řekla Granátová. Průvodcem dětských návštěvníkům je kreslený krkavec Albert a geoložka Matylda. Jména vymyslely děti z místní základní školy. Poslední socha na trase zobrazuje návštěvníka z přelomu 19. a 20. století. "Snad nám lidé pomohou pro něj jméno vymyslet," uvedla.
V Tiských stěnách funguje od loňského srpna on-line rezervační systém. V něm lidé uvidí, kolik je ve skalách návštěvníků. Denní limit je 2000 osob. "Teď o Velikonocích to bylo 1600 vstupů za den, takže myslím, že jsme to odhadli dobře," podotkla manažerka. Zajímavosti o lokalitě, parkovacích plochách a další infrastruktuře najdou lidé na webu.
