Osm projektů na podporu udržitelného turismu v ČR podpoří švýcarské fondy

26.4.2026 12:00 (ČTK)
Osm projektů na podporu udržitelného turismu a biodiverzity v Česku podpoří švýcarské fondy. Projekty si rozdělí 1,1 miliardy korun, uvedlo ministerstvo životního prostředí. Cílem podpořených záměrů je zavést systémová řešení pro ochranu přírodně cenných lokalit a posílit odolnost české krajiny vůči lidské činnosti i klimatickým změnám.
 
Ze zmíněných 1,1 miliardy korun je 922 milionů korun ze švýcarského příspěvku a 162 milionu korun z národního kofinancování. "V rámci první výzvy Udržitelný turismus a posílení biodiverzity administrativně zajišťované ministerstvem životního prostředí bylo k realizaci vybráno osm projektů. Jde o takzvané velké projekty, tedy projekty v minimální výši 70 milionu korun," popsal vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí na ministerstvu Jan Kříž.

Posílit biodiverzitu mají tři projekty s celkovou podporou zhruba 300 milionů korun a pro udržitelný turismus se schválenou podporou 660 milionů korun bylo vybráno pět projektů.

"Řeší například zpřístupnění starého důlního díla a přírodní památky Orty, podporu biodiverzity a udržitelného turismu v katastru obce Lanžhot, infrastrukturu pro udržitelný cestovní ruch v beskydských obcích Horní a Prostřední Bečva nebo citlivý rozvoj turismu a posílení edukace návštěvníků v Národním parku České Švýcarsko," dodal Kříž.

Mezi realizátory projektů patří ústřední státní organizace a agentury, správy národních parků, kraje a obce, veřejné výzkumné instituce a univerzity a rovněž subjekty ze soukromého sektoru.

Švýcarský příspěvek je program finanční pomoci na snížení hospodářských a sociálních rozdílů vybraných členských států Evropské unie, včetně České republiky. Rámcová dohoda mezi Švýcarskou konfederací a Českou republikou byla podepsaná 9. června 2023.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
