Osm projektů na podporu udržitelného turismu v ČR podpoří švýcarské fondy
Posílit biodiverzitu mají tři projekty s celkovou podporou zhruba 300 milionů korun a pro udržitelný turismus se schválenou podporou 660 milionů korun bylo vybráno pět projektů.
"Řeší například zpřístupnění starého důlního díla a přírodní památky Orty, podporu biodiverzity a udržitelného turismu v katastru obce Lanžhot, infrastrukturu pro udržitelný cestovní ruch v beskydských obcích Horní a Prostřední Bečva nebo citlivý rozvoj turismu a posílení edukace návštěvníků v Národním parku České Švýcarsko," dodal Kříž.
Mezi realizátory projektů patří ústřední státní organizace a agentury, správy národních parků, kraje a obce, veřejné výzkumné instituce a univerzity a rovněž subjekty ze soukromého sektoru.
Švýcarský příspěvek je program finanční pomoci na snížení hospodářských a sociálních rozdílů vybraných členských států Evropské unie, včetně České republiky. Rámcová dohoda mezi Švýcarskou konfederací a Českou republikou byla podepsaná 9. června 2023.
