Novinky: V Rokycanech pokračuje nepovolený chov šelem, zjistili veterináři
Veterináři před 13 lety povolili v Rokycanech chov dvou pum v přístěnku u rodinného domu. V roce 2016 si ale chovatel pořídil první lvici a začal bez povolení stavět ubikaci s výběhem, což veterináři nepovolili stejně jako nákup další lvice. Nakonec mu neprodloužili povolení ani na pumy, z nichž jedna v loňském roce uhynula. Stavbu ubikace s výběhem nařídila rokycanská radnice odstranit, podle mluvčí města Natalie Vainarové je ale komplikované najít vhodné zařízení, kam šelmy přemístit.
Veterináře na přítomnost zvířat upozornili místní lidé. Stěžovali si na pronikavý řev lvic a také mají obavy po nedávném případu ze zoopaku ve Zvoli u Prahy, odkud utekl lev a policie ho musela zastřelit. Právě tento případ dostal nelegální chovy šelem v Česku do centra pozornosti. Chovů s velkými kočkovitými šelmami, ve kterých chovatel nemá z různých důvodů schválení krajské veterinární správy, je podle SVS šest.
