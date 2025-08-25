https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novinky-v-rokycanech-pokracuje-nepovoleny-chov-selem-zjistili-veterinari
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Novinky: V Rokycanech pokračuje nepovolený chov šelem, zjistili veterináři

25.8.2025 16:30 | ROKYCANY (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Doryce S / Flickr
U rodinného domu na okraji sídliště v Rokycanech pokračuje nepovolený chov šelem, zjistila Státní veterinární správa (SVS). Kontrolu tam udělala v pátek kvůli stížnostem lidí z okolí. Město v minulosti uložilo za nelegální chov pokutu 10 000 korun, napsal server Novinky.cz.
 
Veterináři se do nelegálního chovu vrátili po dvou letech. "Na místě se vyskytovaly dvě lvice a jedna puma. Jedná se o chov bez povolení," sdělil Novinkám Marek Svoboda z Krajské veterinární správy v Plzni. Podle něj bude nyní následovat podnět rokycanské radnici, která může uložit až milionovou pokutu, zvířata mohou propadnout státu.

Veterináři před 13 lety povolili v Rokycanech chov dvou pum v přístěnku u rodinného domu. V roce 2016 si ale chovatel pořídil první lvici a začal bez povolení stavět ubikaci s výběhem, což veterináři nepovolili stejně jako nákup další lvice. Nakonec mu neprodloužili povolení ani na pumy, z nichž jedna v loňském roce uhynula. Stavbu ubikace s výběhem nařídila rokycanská radnice odstranit, podle mluvčí města Natalie Vainarové je ale komplikované najít vhodné zařízení, kam šelmy přemístit.

Veterináře na přítomnost zvířat upozornili místní lidé. Stěžovali si na pronikavý řev lvic a také mají obavy po nedávném případu ze zoopaku ve Zvoli u Prahy, odkud utekl lev a policie ho musela zastřelit. Právě tento případ dostal nelegální chovy šelem v Česku do centra pozornosti. Chovů s velkými kočkovitými šelmami, ve kterých chovatel nemá z různých důvodů schválení krajské veterinární správy, je podle SVS šest.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lev v kleci Foto: pcarrick777 pixabay V zooparku ve Zvoli, odkud uprchl lev, byla kontrola veterinářů, závěr není znám Puma americká Foto: Doryce S Flickr Humpolec zabavil přes 100 zvířat z nevyhovujícího chovu, šelmy tam zůstávají Levhart Foto: IanZA pixabay ČT: Majitel zooparku ve Zvoli, kde policie zastřelila lva, odvezl pryč levharta

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 3

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 38

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Los Emil, který putoval po Česku, byl spatřen v Dolních Rakousích

Diskuse: 8

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 27

Levý břeh Ostravice se zásadně promění

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist