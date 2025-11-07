https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novinky.cz-krajsky-urad-zrusil-pokutu-za-stavbu-zooparku-v-cestlicich
Novinky.cz: Krajský úřad zrušil pokutu za stavbu zooparku v Čestlicích

7.11.2025 17:24 | ČESTLICE (ČTK)
Středočeský krajský úřad zrušil milionovou pokutu firmě miliardáře Pavla Sehnala za stavbu zooparku v Čestlicích u Prahy v sousedství jeho akvaparku Aquapalace Praha. Společnost ZOO Palace se podle stavebního úřadu v Říčanech, který sankci uložil, dopustila přestupku proti stavebnímu zákonu. Vedení zooparku se odvolalo. Krajský stavební úřad v odvolacím řízení pokutu zrušil pro nepřezkoumatelnost a věc vrátil do Říčan k novému projednání, uvedl server Novinky.cz.
 

Zábavní park s ohradami pro zvířata a herními prvky pro děti je už hotový, zatím ale není v provozu. Sehnalova firma už dříve uvedla, že na záměru nespatřuje nic špatného a že chce lidem nabídnout další možnost, jak s dětmi trávit volný čas a oblast zkulturnit.

Podle vedení Čestlic je stavba v rozporu s územním plánem. Poukázalo na to, že oblast je vedená jako biokoridor a po oplocení zooparku chybí koridor pro volný pohyb zvěře. Obrátila se proto na stavební úřad v Říčanech, který nejdřív stavbu zakázal. Podle něj nejde o soustavu na sobě nezávislých herních prvků, jak firma předkládala, ale o komerční zábavní areál. Proto je nutné mít k jeho budování patřičná povolení.

Firma ale stavěla dál. Úřad v Říčanech jí proto uložil milionovou pokutu, maximálně to mohly být až čtyři miliony korun. Krajský úřad ale jeho verdikt i sankci anuloval. "Krajský stavební úřad, který vedl odvolací řízení, rozhodnutí o pokutě zrušil pro nepřezkoumatelnost a věc mu vrátil k novému projednání," řekla serveru Markéta Prokešová z hejtmanství.

