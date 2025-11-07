Novinky.cz: Krajský úřad zrušil pokutu za stavbu zooparku v Čestlicích
Zábavní park s ohradami pro zvířata a herními prvky pro děti je už hotový, zatím ale není v provozu. Sehnalova firma už dříve uvedla, že na záměru nespatřuje nic špatného a že chce lidem nabídnout další možnost, jak s dětmi trávit volný čas a oblast zkulturnit.
Podle vedení Čestlic je stavba v rozporu s územním plánem. Poukázalo na to, že oblast je vedená jako biokoridor a po oplocení zooparku chybí koridor pro volný pohyb zvěře. Obrátila se proto na stavební úřad v Říčanech, který nejdřív stavbu zakázal. Podle něj nejde o soustavu na sobě nezávislých herních prvků, jak firma předkládala, ale o komerční zábavní areál. Proto je nutné mít k jeho budování patřičná povolení.
Firma ale stavěla dál. Úřad v Říčanech jí proto uložil milionovou pokutu, maximálně to mohly být až čtyři miliony korun. Krajský úřad ale jeho verdikt i sankci anuloval. "Krajský stavební úřad, který vedl odvolací řízení, rozhodnutí o pokutě zrušil pro nepřezkoumatelnost a věc mu vrátil k novému projednání," řekla serveru Markéta Prokešová z hejtmanství.
reklama