Nový ředitel Lesů ČR uvedl, že je mu vlastní více přírodě blízké hospodaření

Nový generální ředitel státního podniku Lesy ČR Dalibor Šafařík na tiskové konferenci, kde jeho jmenování oznámil ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že je mu vlastní více přírodě blízké hospodaření, například přirozená obnova lesů. Podle Hnutí Duha se při působení na pozici brněnského krajského ředitele tomuto způsobu hospodaření zatím příliš nevěnoval.

Šafařík doposud působil jako ekonomický ředitel podniku. Řekl, že svou vizi pro rozvoj podniku zpracoval s mottem rozmanitost, stabilita a síla. Mělo by se podle něj jednat mimo jiné i o rozmanitost postupů obnovy po kůrovcové kalamitě a projevit se to v nárůstu podílu přirozeně obnovených porostů.

Podle ekologických aktivistů by měl státní podnik dát prostor přirozenému zmlazení a takzvaným přípravným dřevinám. "Lesy ČR by měly začít hospodařit s cílem posílit biodiverzitu včetně zvětšení rozlohy lesů ponechaných samovolnému vývoji a ponechávat v lesích potřebné množství starých stromů na dožití a k zetlení," uvedl expert na lesnictví hnutí Jaromír Bláha.

Šafařík označil za důležité téma snižování stavů spárkaté zvěře, která obnovu lesů výrazně ztěžuje okusováním mladých stromků. Lesy ČR už dříve oznámily přesun až čtvrtiny honiteb pod vlastní správu. Podle nového ředitele je to jednou z cest, jakou státní podnik může ukázat, že se dokáže s problematikou přemnožené zvěře vypořádat.

Plánuje také pokračovat ve spolupráci se středními školami a podpořit zájem studentů vytvořením systému cen generálního ředitele pro studentské odborné práce. "Mojí vizí je nahradit kvantitu kvalitou," řekl. Chce také obnovit projekt nabídky startovacích bytů pro nově nastupující zaměstnance, ze kterých by se měli postupně stát revírníci nebo lesní správci a další manažeři. Jiří Groda, který byl doposud pověřen vedením podniku, upozornil na to, že lesnictví se neobejde bez práce dělníků.

Příští rok by podle ministerstva měla vzniknout novela zákona o lesích, která by měla posílit pravomoci vlastníků a liberalizovat přístup k lesnímu hospodářství. To je také jedním z požadavků soukromých vlastníků lesů, ochránců přírody i zástupců dřevozpracujícího průmyslu, kteří se spojili do Platformy za novelizaci lesního zákona.

Prosazují například prodloužení lhůt pro zalesnění holin nebo zřízení samostatných lesních úřadů. Šafařík uvedl, že vnímá pozitivně již nyní platná opatření umožňující prodloužení lhůt pro zalesnění. Zavedení lesních úřadů by podle něj byl významný zásah do státní správy. "Myslím si, že to není špatný nápad, ale bude to vyžadovat značné propracování v rámci legislativy," řekl.

Předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR Jiří Svoboda uvedl, že současná situace v lesnictví vyžaduje koncepční změny a spolupráci napříč spektrem. "Věříme, že Lesy ČR pod novým vedením naše návrhy podpoří a stanou se dalším z partnerů ve společné snaze zachovat české lesy i pro další generace," dodal.

