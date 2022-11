Nový šéf Správy NP České Švýcarsko chce stabilizovat vztahy s obcemi

Zdroj | MŽP Ministr životního prostředí Marian Jurečka jmenoval nového ředitele Národního parku České Švýcarsko Petra Kříže.

Nový ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž chce stabilizovat vztahy s obcemi, v jejich okolí připravit protipožární opatření vhodná pro chráněné území. Preferuje přirozenou obnovu míst po požáru, hodlá se také soustředit na obnovu hlavních turistických tras. Kříž to řekl novinářům poté, co ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL) podepsal jeho jmenovací dokumenty. Do vedení parku Kříž nastoupí od 1. prosince.

"S ohledem na situaci po požáru pro mě je primárním cílem stabilizace vztahů s obcemi," řekl Kříž. Jeho předchůdce ve funkci Pavla Bendu ke konci září odvolala tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) právě s odůvodněním, že nedostatečně komunikoval s obcemi a nezvládl krizové řízení při požáru, který v létě v Českém Švýcarsku zasáhl přes 1000 hektarů území. Kříž řekl, že objede všechny obce ještě před plánovaným jednáním rady parku. "V minulosti už jsem kritické vztahy s obcemi řešil a doufám, že se mi to podaří i v současnosti," dodal Kříž.

Zvládnutou komunikaci s obcemi, jejich obyvateli i Ústeckým krajem od nového ředitele očekává i Jurečka. Předpokládá, že se spolu s Křížem se zástupci obcí a kraje setká na začátku prosince.

Kříž uvedl, že očekává intenzivní debatu s obcemi a členy rady národního parku o poznatcích z požáru, následně by se podle něj měly tyto argumenty zohlednit v zásadách péče o chráněné území. Výstupy odborné studie zadané ministerstvem životního prostředí i hasičského záchranného výboru by měly podle Kříže být v nejbližší době a po intenzivní prodebatování možností protipožárních opatření s nimi plánuje seznámit i veřejnost.

V oblastech po požáru Kříž preferuje přirozenou obnovu přírody s výjimkou okolí obcí, které by mělo být osázeno dřevinami zpomalujícími šíření ohně. Bezpečnostní těžba souší v okolí některých obcí už začala, připomněl.

Z turistických tras, na jejichž obnovu by se měl národní park soustředit, Kříž jmenoval Gabrielinu stezku z Mezní Louky k Pravčické bráně a také trasy soutěskami říčky Kamenice. U nich chce počkat na výsledky studie České geologické služby. "Protože péče o Národní park a zajištění bezpečnosti obyvatel, jejich majetku, a samozřejmě návštěvníků je prvořadá," řekl Kříž.

Národní park České Švýcarsko je nejmladší národní park v Česku, má rozlohu zhruba 79 kilometrů čtverečních. Území tvoří unikátní pískovcová skalní města, kaňony, rokle a neporušené nebo jen málo pozměněné původní ekosystémy.

Oblast je součástí Česko-saského Švýcarska, na německé straně je o deset let déle chráněna jako Národní park Saské Švýcarsko. "Proto považuji za nezbytné navázat na kvalitní přeshraniční spolupráci a nejen v obvyklých věcech, ale ve vazbě na jejich výstupy a odborné poznatky ve vztahu k požáru," řekl Kříž.

