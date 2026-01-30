Novým politickým náměstkem ministra životního prostředí se stal Pavel Vlček
Wasserbauer podle úřadu vystudoval Fakultu chemickou VUT v Brně, kde byl také docentem v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. Působil ve funkci vedoucího Laboratoře kovů a koroze na VUT.
Vlček má podle ministerstva mnohaleté manažerské zkušenosti ze státní správy i soukromé sféry a mezinárodních organizací. V minulosti působil například na ministerstvu průmyslu a obchodu, v bankovních institucích či energetice a byl členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Posledních osm let byl předsedou Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností, která sdružuje profesionály z oboru PR.
Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřen ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Kandidátem nové vlády na ministra životního prostředí je čestný prezident Motoristů Filip Turek. S jeho jmenováním a případným působením v kabinetu ale nesouhlasí prezident Petr Pavel kvůli Turkovým kontroverzním výrokům a činům.
