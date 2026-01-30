https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novym-politickym-namestkem-ministra-zivotniho-prostredi-se-stal-pavel-vlcek
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Novým politickým náměstkem ministra životního prostředí se stal Pavel Vlček

30.1.2026 09:47 | BRNO (ČTK)
Ministerstvo životního prostředí
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Packa / Wikimedia Commons
Novým politickým náměstkem na ministerstvu životního prostředí se stal dosavadní ředitel odboru kabinetu ministra Pavel Vlček. Střídá Jaromíra Wasserbauera, který se přesunul na nový post ředitele sekce technické ochrany životního prostředí. Ministerstvo to oznámilo na svém webu.
 
Wasserbauer, který byl od poloviny prosince politickým náměstkem za Motoristy, zvítězil v tendru na post šéfa nové sekce. "Výběrovou komisi přesvědčil svojí odborností, vizí využívání moderních technologických postupů při ochraně životního prostředí i návrhem fungování nově zřízené sekce technické ochrany," uvedlo ministerstvo.

Wasserbauer podle úřadu vystudoval Fakultu chemickou VUT v Brně, kde byl také docentem v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů. Působil ve funkci vedoucího Laboratoře kovů a koroze na VUT.

Vlček má podle ministerstva mnohaleté manažerské zkušenosti ze státní správy i soukromé sféry a mezinárodních organizací. V minulosti působil například na ministerstvu průmyslu a obchodu, v bankovních institucích či energetice a byl členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Posledních osm let byl předsedou Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností, která sdružuje profesionály z oboru PR.

Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřen ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Kandidátem nové vlády na ministra životního prostředí je čestný prezident Motoristů Filip Turek. S jeho jmenováním a případným působením v kabinetu ale nesouhlasí prezident Petr Pavel kvůli Turkovým kontroverzním výrokům a činům.

Pražská EVVOluce

