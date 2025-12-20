Novým předsedou Českého svazu včelařů se stal bývalý ministr zemědělství Nekula
Nové vedení se chce zaměřit na modernizaci svazu, lepší komunikaci s členskou základnou a užší spolupráci se státem. Za důležitou považuje také podporu včelařů v každodenní praxi a posilování postavení českého včelařství.
Nekula byl ministrem zemědělství za KDU-ČSL v koaliční vládě Petra Fialy (ODS) od ledna 2022. Rezignoval v červnu 2023 poté, co sklidil kritiku mimo jiné za způsob komunikace témat spojených s růstem cen. Svůj odchod tehdy zdůvodnil tím, že mu chyběla podpora od vedení lidovců. Nahradil ho tehdejší šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.
Český svaz včelařů je celostátní dobrovolná organizace, která podporuje rozvoj včelařství, ochranu včel a udržitelné hospodaření v krajině. Uvádí, že zastupuje zájmy včelařů vůči státním institucím, podílí se na vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k ochraně životního prostředí.
Za poslední tři roky se počet včelařů v Česku snížil o 4000 na nynějších zhruba 62 000, počet včelstev za tu dobu klesl o více než 80 000, loni jich bylo registrovaných kolem 643 500. Produkce medu dosáhla minulý rok 7400 tun, byla mírně nadprůměrná.
