https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novym-predsedou-ceskeho-svazu-vcelaru-se-stal-byvaly-ministr-zemedelstvi-nekula
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Novým předsedou Českého svazu včelařů se stal bývalý ministr zemědělství Nekula

20.12.2025 19:05 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Novým předsedou Českého svazu včelařů se stal bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Rozhodli o tom delegáti víkendového sněmu. Nekula nahradil Jarmilu Machovou, která organizaci vedla uplynulých deset let.
 
Nekula uvedl, že zvolení do čela Českého svazu včelařů vnímá jako velkou čest i odpovědnost. "Včelařství má v České republice dlouhou tradici a mým cílem je vytvářet včelařům co nejlepší podmínky pro jejich práci. Zaměřit se chci zejména na efektivnější čerpání dotačních titulů, podporu vzdělávání mladých včelařů a systematickou propagaci kvality českého medu," uvedl Nekula. Zvolený byl na pětileté období.

Nové vedení se chce zaměřit na modernizaci svazu, lepší komunikaci s členskou základnou a užší spolupráci se státem. Za důležitou považuje také podporu včelařů v každodenní praxi a posilování postavení českého včelařství.

Nekula byl ministrem zemědělství za KDU-ČSL v koaliční vládě Petra Fialy (ODS) od ledna 2022. Rezignoval v červnu 2023 poté, co sklidil kritiku mimo jiné za způsob komunikace témat spojených s růstem cen. Svůj odchod tehdy zdůvodnil tím, že mu chyběla podpora od vedení lidovců. Nahradil ho tehdejší šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.

Český svaz včelařů je celostátní dobrovolná organizace, která podporuje rozvoj včelařství, ochranu včel a udržitelné hospodaření v krajině. Uvádí, že zastupuje zájmy včelařů vůči státním institucím, podílí se na vzdělávání odborné i laické veřejnosti a přispívá k ochraně životního prostředí.

Za poslední tři roky se počet včelařů v Česku snížil o 4000 na nynějších zhruba 62 000, počet včelstev za tu dobu klesl o více než 80 000, loni jich bylo registrovaných kolem 643 500. Produkce medu dosáhla minulý rok 7400 tun, byla mírně nadprůměrná.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Blanka Štiková Ekolist.cz Včely z ruzyňského letiště mají poloviční úrodu medu než dřív Včely na plástvi Foto: Depositphotos AP: Včely na střechách Atén vyrábějí med různých chutí a spojují lidi s přírodou Med Foto: estelheitz Pixabay Úroda medu bude místy dobrá, včelaři bojují s varroázou a obávají se sršně

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist