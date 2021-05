NP Šumava zahajuje provoz v návštěvnických centrech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | NP Šumava / facebook.com "Lidé mohou navštívit venkovní prostory návštěvnických center Srní a Kvilda s výběhy vlků, rysů a jelenů. Podmínkou je však dodržování všech nařízených hygienických podmínek, tedy používání respirátorů nebo roušek a dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů,“ řekla vedoucí Návštěvnických středisek NP Šumava Adéla Kršňáková.

Šumavský národní park zahajuje ode dneška provoz v návštěvnických centrech pro pozorování jelenů, rysů a vlků. Střediska se pro veřejnost otevřou po pěti měsících. Kvůli opatřením souvisejících s koronavirem však návštěvníci musí počítat s přísnějším režimem. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

"Lidé mohou navštívit venkovní prostory návštěvnických center Srní a Kvilda s výběhy vlků, rysů a jelenů. Podmínkou je však dodržování všech nařízených hygienických podmínek, tedy používání respirátorů nebo roušek a dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů,“ řekla vedoucí Návštěvnických středisek NP Šumava Adéla Kršňáková. Dodala, že provozovatelé budou regulovat i počet lidí ve výbězích. Šumavský park s ohledem na pandemii nemůže stále nabídnout návštěvníkům komentované vycházky do jeleního výběhu v Kvildě na Prachaticku.

V pondělí zahájí provoz i ve vnitřních prostorech šumavská návštěvnická centra a informační střediska v Kašperských Horách na Klatovsku a v Kvildě a Stožci na Prachaticku za podmínky dodržování hygienických opatření. Ve stejný den také národní park na svém webu spustí rezervační systém pro registraci na 30 komentovaných vycházek k výročí 30 let NP Šumava.

"Oslovili jsme 30 zajímavých osobností, které k Šumavě mají co říci. Jsou mezi nimi jak odborníci na přírodu, kteří provádí výzkum v národním parku, tak dlouholetí zaměstnanci národního parku a v neposlední řadě i zkušení průvodci z řad místních obyvatel. Témata budou velmi pestrá a půjde o několikahodinový doprovod s výkladem až po celodenní túru do šumavské divočiny," uvedl Josef Štemberk ze Správy Národního parku Šumava. Program je zdarma, omezený je pouze počtem míst, na které bude zavedena registrace. Nejčastěji půjde skupiny od 15 do 20 lidí na jednu vycházku.

