NSS zamítl stížnost firmy, která chtěla zkoumat nová ložiska vltavínů
Rozhodnutí úřadu potvrdil Městský soud v Praze. V kasační stížnosti firma kritizovala spojení žádostí do jednoho řízení i výsledné zamítavé rozhodnutí. Ministerstvo prý přišlo s paušálními a neodůvodněnými tezemi a náležitě nezjistilo, nepopsalo a nezvážilo konkurující veřejné zájmy.
NSS nenašel důvod k zásahu. "V dané věci převážil veřejný zájem na ochraně původních míst výskytu vltavínů, na ochraně přírody a krajiny, včetně chráněných živočichů a rostlin, krajinného rázu a na dalším rozvoji obce Ločenice před veřejným zájmem na vyhledávání a průzkumu vyjmenovaných nerostů a surovin," stojí v rozsudku senátu s předsedkyní Lenkou Kaniovou.
Státní báňská správa ČR na svém webu v přehledu existujících dobývacích prostorů uvádí dva s těžbou vltavínů. K prostoru Ločenice drží oprávnění společnost MAWE CK a usiluje o jeho rozšíření. V prostoru Hrbov u Lhenic má oprávnění společnost Monday Morning.
Dlouhodobým problémem je nelegální těžba vltavínů. Hledači rozkopávají například lesy u Nesměně poblíž Trhových Svin.
