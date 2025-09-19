https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nss-zamitl-stiznost-firmy-ktera-chtela-zkoumat-nova-loziska-vltavinu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
NSS zamítl stížnost firmy, která chtěla zkoumat nová ložiska vltavínů

19.9.2025 19:05 (ČTK)
Vltavín
Vltavín
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Craig Elliott / Flickr.com
Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost společnosti MAWE CK, která chtěla v jižních Čechách zkoumat nová ložiska vltavínů, vzácných zemin a šterkopísku. Soud potvrdil, že veřejný zájem na ochraně přírody, krajiny a rozvoje obce Ločenice na Českobudějovicku převážil nad zájmem na geologickém průzkumu. Rozsudek je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
 
Firma v roce 2022 požádala o stanovení průzkumných území Nesměň I a Nesměň II na pět let, v tomtéž roce firma Moldavite Mine Krasejovka usilovala o nové průzkumné území ve stejné oblasti na dobu tří let. Ministerstvo životního prostředí spojilo žádosti do jednoho řízení a zamítlo je s ohledem na převažující veřejné zájmy. Ministerstvo také uvedlo, že firma může zkoumat již existující dobývací prostory.

Rozhodnutí úřadu potvrdil Městský soud v Praze. V kasační stížnosti firma kritizovala spojení žádostí do jednoho řízení i výsledné zamítavé rozhodnutí. Ministerstvo prý přišlo s paušálními a neodůvodněnými tezemi a náležitě nezjistilo, nepopsalo a nezvážilo konkurující veřejné zájmy.

NSS nenašel důvod k zásahu. "V dané věci převážil veřejný zájem na ochraně původních míst výskytu vltavínů, na ochraně přírody a krajiny, včetně chráněných živočichů a rostlin, krajinného rázu a na dalším rozvoji obce Ločenice před veřejným zájmem na vyhledávání a průzkumu vyjmenovaných nerostů a surovin," stojí v rozsudku senátu s předsedkyní Lenkou Kaniovou.

Státní báňská správa ČR na svém webu v přehledu existujících dobývacích prostorů uvádí dva s těžbou vltavínů. K prostoru Ločenice drží oprávnění společnost MAWE CK a usiluje o jeho rozšíření. V prostoru Hrbov u Lhenic má oprávnění společnost Monday Morning.

Dlouhodobým problémem je nelegální těžba vltavínů. Hledači rozkopávají například lesy u Nesměně poblíž Trhových Svin.

