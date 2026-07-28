https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nss-zamitl-stiznost-kvuli-pruzkumu-lokality-hradek-jde-o-hlubinne-uloziste
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Nejvyšší správní soud zamítl stížnost ohledně průzkumu lokality Hrádek kvůli hlubinnému úložišti

28.7.2026 18:20 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | kallerna / Wikimedia Commons
Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Dolní Cerekve na Jihlavsku, a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Hrádek. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva. V předběžném výběru jsou čtyři lokality, všude se okolní samosprávy obrátily na soudy, zatím bez úspěchu. Stížnost Dolní Cerekve je první, kterou v této fázi vyřídil NSS, zjistila ČTK ze soudních databází. Průzkum lokalit už začal.
 
Správní soud vytknul Dolní Cerekvi a jejímu advokátovi, že kasační stížnost je obtížně srozumitelná a tematicky nesourodá. Proto zdůraznil, že reaguje na námitky městysu "jen v rozsahu, který bylo možné rozumným výkladem z textu kasační stížnosti pochopit".

Některé námitky pokládal NSS za předčasné. Připomněl, že se dosud nerozhodovalo o umístění úložiště, ale jen o průzkumu, který má ověřit potenciál lokality.

Ministerstvo životního prostředí v této fázi nemuselo aktivně zjišťovat, zda je vybudování hlubinného úložiště v dané lokalitě vůbec možné. "Takový závěr by totiž popíral smysl stanovení průzkumného území a samotného průzkumu, jenž má právě za cíl ověřit možnost vybudování hlubinného úložiště," stojí v rozsudku.

Průzkumné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry v lokalitě Hrádek stanovilo ministerstvo v roce 2024, a to na žádost Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Obce z okolí nejprve podaly neúspěšný rozklad k ministru životního prostředí, poté se obrátily se správní žalobou na Městský soud v Praze, který ji zamítl jako nedůvodnou. Kasační stížnost už podávala jen Dolní Cerekev, neuspěla například ani s tvrzením o systémové podjatosti ministerstva.

Žaloby kvůli stanovení dalších průzkumných území podaly také obce z okolí lokalit Březový potok na Klatovsku, Horka na Třebíčsku a Janoch u Temelína na Českobudějovicku. Městský soud v Praze nevyhověl žádné z nich. Dalšími kasačními stížnostmi se ještě bude zabývat NSS, zatím vyřídil jen tu, která se týkala Hrádku.

Hlubinné úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren má v Česku vzniknout do roku 2050. SÚRAO letos začala s průzkumnými vrty na jednotlivých lokalitách.

"V procesu výběru finální a záložní lokality jde o důležitý milník. Poprvé se podíváme prostřednictvím vrtů přímo pod zem a zpřesníme si dosavadní poznatky získané z povrchu. Podrobněji popíšeme geologické prostředí a lépe mu porozumíme, čímž získáme kvalitní podklady pro výběr finální a záložní lokality," uvedl na webu SÚRAO ředitel Lukáš Vondrovic. Rozhodnutí by mělo padnout v roce 2030.

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