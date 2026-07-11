https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obce-na-klatovsku-znovu-protestovaly-proti-ulozisti-jaderneho-odpadu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Obce na Klatovsku znovu protestovaly proti úložišti jaderného odpadu

11.7.2026 18:06 | PAČEJOV (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | SÚRAO
Pochodem z Pačejova do Manětic na Klatovsku dnes lidé opět podpořili protest proti záměru státu umístit do lokality Březový potok hlubinné úložiště jaderného odpadu. Obce jsou jednoznačně proti a podnikají všechny možné kroky, aby se postupu státu bránily, řekl dnes ČTK starosta Horažďovic a mluvčí Platformy proti úložišti Michael Forman (nez.). Lokalita Březový potok patří mezi čtyři vytipované, které stát určil k dalšímu průzkumu pro vznik jaderného úložiště.
 
"Momentálně je podaná kasační stížnost na rozhodnutí soudu, který potvrdil povolení, které vydalo ministerstvo životního prostředí na průzkumné území. Uvidíme, jak dopadne kasační stížnost. A samozřejmě obce, co já vím, tak momentálně zakazují vstupy na své pozemky těm firmám, které mají provádět různé technické práce. No a uvidíme, jak to bude vypadat dál. Jak stát bude na to reagovat, nebo nebude reagovat, i když on jeho přístup k tomu, bych řekl, že je horší a horší," řekl ČTK Forman.

Obce i občané také podali připomínky k aktualizaci koncepce nakládání s radioaktivním odpadem, která zkracuje časový harmonogram výběru lokality nebo lokalit pro ukládání vyhořelého paliva i termín jejího zprovoznění zhruba o 20 let. Výběr lokalit by tak měl být podle koncepce proveden do roku 2030. "Aktualizace říká, že se nebude muset zpracovat nová SEA nebo EIA (procesy posuzování vlivů na životní prostředí - pozn. red.). My říkáme, že to je nezbytně nutné, protože se podstatně zvýšil rozsah úložiště," uvedl Forman. Na první z vytipovaných lokalit už začaly průzkumné hlubinné vrty. Na Šumavě zatím ne. Obce ale podle Formana pečlivě sledují pohyb na svých katastrech, aby mohly na průzkumné práce včas reagovat.

Platforma proti hlubinnému úložišti je společenstvím obcí a spolků dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Aktuálně zastupuje zájmy 58 členů, měst, obcí a spolků. Platforma prosazuje změnu v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady a zejména užší zapojení obcí, kterých by se případné úložiště mohlo týkat.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: SÚRAO Platforma zvažuje stížnost na MŽP kvůli vyloučení posuzování SEA o úložišti sud úložiště jaderného odpadu Foto: SÚRAO Obce z Pošumaví podaly stížnost proti průzkumu pro stavbu jaderného úložiště Foto: SÚRAO V oblasti Janoch u Temelína začal první geologický průzkum pro jaderné úložiště

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist