Obce na Klatovsku znovu protestovaly proti úložišti jaderného odpadu
Obce i občané také podali připomínky k aktualizaci koncepce nakládání s radioaktivním odpadem, která zkracuje časový harmonogram výběru lokality nebo lokalit pro ukládání vyhořelého paliva i termín jejího zprovoznění zhruba o 20 let. Výběr lokalit by tak měl být podle koncepce proveden do roku 2030. "Aktualizace říká, že se nebude muset zpracovat nová SEA nebo EIA (procesy posuzování vlivů na životní prostředí - pozn. red.). My říkáme, že to je nezbytně nutné, protože se podstatně zvýšil rozsah úložiště," uvedl Forman. Na první z vytipovaných lokalit už začaly průzkumné hlubinné vrty. Na Šumavě zatím ne. Obce ale podle Formana pečlivě sledují pohyb na svých katastrech, aby mohly na průzkumné práce včas reagovat.
Platforma proti hlubinnému úložišti je společenstvím obcí a spolků dotčených projektem výstavby hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Aktuálně zastupuje zájmy 58 členů, měst, obcí a spolků. Platforma prosazuje změnu v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady a zejména užší zapojení obcí, kterých by se případné úložiště mohlo týkat.
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