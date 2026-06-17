https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/platforma-zvazuje-stiznost-na-mzp-kvuli-vylouceni-posuzovani-sea-o-ulozisti
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zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
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Platforma zvažuje stížnost na MŽP kvůli vyloučení posuzování SEA o úložišti

17.6.2026 19:29 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | SÚRAO
Platforma proti hlubinnému úložišti zvažuje podání stížnosti na ministerstvo životního prostředí (MŽP) kvůli rozhodnutí nadále neposuzovat návrh Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem v ČR podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Platforma to uvedla v tiskové zprávě zaslané ČTK. Podle ní to znamená, že návrh aktualizace tohoto dokumentu již neprojde standardním podrobným procesem posuzování vlivů na životní prostředí, tzv. procesem SEA. Podle platformy tím MŽP porušilo evropskou směrnici o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí z roku 2001 a tzv. Aarhuskou úmluvu.
 
Tisková mluvčí MŽP Veronika Krejčí však v reakci ČTK sdělila, že toto rozhodnutí neznamená, že by již nebylo možné posuzovat dopady na životní prostředí. Tyto otázky budou podle MŽP řešené v procesu EIA a v navazujících řízeních, kdy bude známa konkrétní finální lokalita a technické parametry. EIA zahrnuje systematické zkoumání dopadů plánovaných staveb, zařízení a technologií na životní prostředí a veřejné zdraví. Jeho cílem je odhalit ekologická rizika dříve, než projekt dostane povolení.

"MŽP posuzovalo, zda je potřeba provést nové podrobné environmentální hodnocení této již dříve schválené koncepce. Na základě důkladného odborného posouzení v rámci zjišťovacího řízení došlo k závěru, že ne, protože koncepce obsahuje pouze obecné a formální změny a neurčuje konkrétní stavbu ani nemění již dříve vytipované lokality. Proto bylo zjišťovací řízení ukončeno závěrem, že se nebude pokračovat do další fáze plné SEA," sdělila ČTK Krejčí.

Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem se aktualizuje pravidelně. V praxi bude upuštění od posuzování jejího návrhu bez procesu SEA znamenat, že koncepce nebude muset absolvovat zjišťovací řízení ani získávat komplexní stanovisko MŽP, což by mělo urychlit proces jejího schvalování vládou. Zároveň to ale přinese i omezení zapojení veřejnosti, jelikož v procesu SEA se standardně konají veřejná projednání a posuzují se rozsáhlé alternativy či dopady na různé složky životního prostředí. Bez něj tak budou mít dotčené obce a veřejnost méně prostoru k připomínkování.

Platforma proti hlubinnému úložišti považuje tento krok MŽP za účelový. Podle ní tím resort odmítl požadavky a výhrady 26 obcí, 12 spolků a 55 občanů, kteří se k posuzování na výzvu úřadu vyjádřili v dubnu v rámci tzv. zjišťovacího řízení SEA.

Podle mluvčího platformy a starosty Horažďovic Michaela Formana oslabuje urychlení plánovaného harmonogramu přípravy hlubinného úložiště možnost dostatečně prozkoumat a zhodnotit geologické prostředí, které tvoří rozhodující bezpečnostní bariéru, a tím zvyšuje pravděpodobnost i závažnost potenciálních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel dotčených obcí. Tyto změny, spolu se zdržením při průzkumných pracích, podle něj ovlivní i harmonogram výběru lokality a výstavby hlubinného úložiště.

"Rozhodnutí neprovést SEA vnímáme jako oslabení transparentnosti celého procesu a omezení možnosti veřejnosti podílet se na rozhodování o jednom z nejvýznamnějších dlouhodobých projektů státu. Z těchto důvodů nejspíše podáme podnět Evropské komisi k prověření souladu tohoto postupu s evropskou legislativou," sdělil Forman.

Dosud platná koncepce počítala s výběrem finální lokality pro úložiště v roce 2025 a jeho zprovozněním do roku 2065, nový návrh zkracuje tuto dobu o 20 let. K výběru finální lokality má dojít do roku 2030 a ke zprovoznění úložiště k roku 2050.

Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 58 členů, 40 obcí a měst a 18 spolků. Usiluje o prosazení změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se nebude omezovat jen na hlubinné úložiště. Platforma dále prosazuje, aby rozhodnutí o výběru lokality pro případné ukládání bylo podmíněno předchozím souhlasem dotčených obcí.

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