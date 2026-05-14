O hlasy veřejnosti se v soutěži E.ON Energy Globe utká pět ekologických projektů
O hlasy veřejnosti bude usilovat projekt ENRESS, který díky speciální technologii přeměňuje obtížně recyklovatelné plasty a pneumatiky na využitelné suroviny a energii. Technologie, která je už v průmyslovém provozu, pomáhá omezovat skládkování odpadu i emise oxidu uhličitého.
Dalším finalistou je projekt školní klimatické zahrady brněnské organizace Lipka, který zapojuje děti do úprav školních zahrad a učí je pečovat o přírodu v praxi. Žáci se učí, jak přírodě pomoci zadržovat vodu, podporovat biodiverzitu a zlepšovat prostředí kolem sebe.
Komunitní projekt Ratiboř - udržitelná obec ukazuje, že i menší obec může fungovat udržitelně a šetrně k přírodě. Propojuje výrobu energie, chytré hospodaření s vodou i aktivní zapojení obyvatel do třídění odpadu a péče o krajinu.
Mezi finalisty se dostala také Farmářská škola z pražské Ruzyně, první vyšší odborná škola v Česku zaměřená na ekologické zemědělství a propojení výuky s praxí na biofarmách. Jejím cílem je výchova generace farmářů, kteří budou obnovovat krajinu a reagovat na klimatické změny.
O vítězství zabojuje také technologický projekt UpGreen, který využívá satelitní data ke sledování stavu stromů ve městech. Získaná data obcím pomáhají lépe pečovat o zeleň a zvyšovat odolnost měst vůči změnám klimatu.
Soutěž oceňuje projekty a inovativní nápady, které se týkají životního prostředí a úspor energií. Soutěž i jednotlivé projekty podporují i letos slavné osobnosti, tváří soutěže je herečka Veronika Khek Kubařová. Vítěz české soutěže zastupuje Českou republiku na světovém finále.
V minulém roce získal první místo projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické, který chrání přírodu na 700 hektarech a plánuje park v každém kraji do roku 2042. Vznik sedmi parků, jako jsou Josefovské louky nebo Zbudovská blata, pomáhá chránit ohrožené druhy ptáků a dalších živočichů, obnovuje mokřady a krajinu a zároveň nabízí prostor pro vzdělávání i odpočinek.
