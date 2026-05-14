O hlasy veřejnosti se v soutěži E.ON Energy Globe utká pět ekologických projektů

14.5.2026 18:52 | PRAHA (ČTK)
V minulém roce získal první místo projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické.
Zdroj | Česká společnost ornitologická
Inovativní řešení pro nakládání s odpady, školní klimatické zahrady, udržitelná obec, farmářská škola a satelitní data k analýze stavu stromů jsou finalisté soutěže E.ON Energy Globe, které dnes představila společnost E.ON. Hlasovat pro jednotlivé projekty mohou lidé na webu soutěže do konce srpna. Vítěze 18. ročníku, který získá 500 000 korun na další rozvoj, organizátoři vyhlásí 5. září na ekofestivalu v Českých Budějovicích.
 
Finalisty vybrala odborná porota složená ze členů Akademie věd z 289 přihlášených projektů. Loni bylo přihlášeno 216 projektů, v roce 2024 jich bylo 167. "Neustále rostoucí počet přihlášených projektů jasně ukazuje, že inspirativní nápady se rodí po celé zemi. Když tyto projekty navštěvuji osobně, je mi jasné, že nejde o korporátní iniciativy, ale o autentické příběhy zapálených jednotlivců, kteří často začínají v malém a postupně mění své okolí," uvedla generální ředitelka skupiny E.ON v České republice Claudia Viohlová.

O hlasy veřejnosti bude usilovat projekt ENRESS, který díky speciální technologii přeměňuje obtížně recyklovatelné plasty a pneumatiky na využitelné suroviny a energii. Technologie, která je už v průmyslovém provozu, pomáhá omezovat skládkování odpadu i emise oxidu uhličitého.

Dalším finalistou je projekt školní klimatické zahrady brněnské organizace Lipka, který zapojuje děti do úprav školních zahrad a učí je pečovat o přírodu v praxi. Žáci se učí, jak přírodě pomoci zadržovat vodu, podporovat biodiverzitu a zlepšovat prostředí kolem sebe.

Komunitní projekt Ratiboř - udržitelná obec ukazuje, že i menší obec může fungovat udržitelně a šetrně k přírodě. Propojuje výrobu energie, chytré hospodaření s vodou i aktivní zapojení obyvatel do třídění odpadu a péče o krajinu.

Mezi finalisty se dostala také Farmářská škola z pražské Ruzyně, první vyšší odborná škola v Česku zaměřená na ekologické zemědělství a propojení výuky s praxí na biofarmách. Jejím cílem je výchova generace farmářů, kteří budou obnovovat krajinu a reagovat na klimatické změny.

O vítězství zabojuje také technologický projekt UpGreen, který využívá satelitní data ke sledování stavu stromů ve městech. Získaná data obcím pomáhají lépe pečovat o zeleň a zvyšovat odolnost měst vůči změnám klimatu.

Soutěž oceňuje projekty a inovativní nápady, které se týkají životního prostředí a úspor energií. Soutěž i jednotlivé projekty podporují i letos slavné osobnosti, tváří soutěže je herečka Veronika Khek Kubařová. Vítěz české soutěže zastupuje Českou republiku na světovém finále.

V minulém roce získal první místo projekt Ptačí parky České společnosti ornitologické, který chrání přírodu na 700 hektarech a plánuje park v každém kraji do roku 2042. Vznik sedmi parků, jako jsou Josefovské louky nebo Zbudovská blata, pomáhá chránit ohrožené druhy ptáků a dalších živočichů, obnovuje mokřady a krajinu a zároveň nabízí prostor pro vzdělávání i odpočinek.

