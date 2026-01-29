O místo generálního ředitele státních Lesů ČR se ucházejí čtyři lidé
Hospodářské noviny dnes uvedly, že favoritem výběrového řízení je ekonom a lesník Josef Vojáček, který stál v čele Lesů ČR v letech 2018 až 2021, tedy v době druhé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Vojáček podle novin účast v konkurzu nepřímo potvrdil, bližší komentář neposkytl. Dalšími uchazeči by podle Hospodářských novin měli být Libor Strakoš a obchodní ředitel podniku Petr Král.
"Chci, aby podnik řídil manažer, který bude schopen lépe naplňovat státní surovinovou politiku pro dřevo. A to včetně dodávek dřeva na tuzemský trh za stabilních, a se zbytkem Evropy srovnatelných podmínek," uvedl 14. ledna ministr Šebestyán. Po odvolání Šafaříka mimo jiné řekl, že se Lesy ČR za jeho vedení podílely na zvyšování cen dřeva. Odvolaný ředitel uvedl, že jeho cílem byl stabilní a funkční podnik i komplex lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu.
Podle agrárního analytika Petra Havla by ceny dřeva rostly bez ohledu na vedení LČR. Dřeva je podle něj nyní na trhu méně než za doby kůrovcové kalamity, kdy se lesy musely ve velké míře kácet. Mezi další důvody zdražování patří také změna ve struktuře porostů a vliv měla i energetická krize, řekl dříve ČTK Havel.
Ředitelem Lesů ČR byl Šafařík od listopadu 2022. Jmenoval ho tehdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) z vlády premiéra Petra Fialy (ODS).
Státní podnik Lesy ČR loni za tři čtvrtletí zvýšil meziročně hrubý zisk o 13 procent na 4,36 miliardy korun. Pozitivní vliv měly vyšší tržby za dřevo, jehož těžbu podnik zvýšil o pět procent na 6,2 milionu metrů krychlových. Do státního rozpočtu loni Lesy ČR odvedly 5,515 miliardy korun.
