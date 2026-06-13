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O Víkendu otevřených zahrad se ve Zlínském kraji otevře 12 areálů. Lidé mohou vidět i olivovníky a palmy

13.6.2026 00:28 | ZLÍN (ČTK)
Umělá zřícenina v Podzámecké zahradě
Umělá zřícenina v Podzámecké zahradě
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | palickap / Wikimedia Commons
O Víkendu otevřených zahrad 13. a 14. června se ve Zlínském kraji otevře 12 areálů, ve srovnání s loňskem o pět méně. Lidé budou moci navštívit soukromé, historické nebo farní zahrady. V zahradnictví v Buchlovicích na Uherskohradišťsku zájemci uvidí olivovníky a palmy, ve školní zahradě v Hulíně na Kroměřížsku jezírka, skalku pro ještěrky i ptačí budky. Některá místa budou přístupná celý víkend, jiná budou mít otevřeno jen jeden den. Přehled je na webu akce.
 
V Kroměříži se do Víkendu otevřených zahrad znovu zapojí Podzámecká a Květná zahrada, které jsou památkami UNESCO. Podzámecká zahrada patří k nejcennějším krajinářským dílům v ČR. Její komentovaná prohlídka je naplánovaná v sobotu od 11:00. Návštěvníci ochutnají také vína, uvidí ukázky floristiky a arboristiky, organizátoři dále připravují kvíz pro děti a dospělé. Komentované prohlídky se chystají též v kroměřížské Květné zahradě, kde si lidé prohlédnou původní raně barokní park v geometrickém stylu francouzské zahrady i takzvanou rotundu.

Zavítat bude o víkendu možné také do zámeckého parku ve Zdounkách na Kroměřížsku. Otevřeno bude mít i zahrada Čiperovy vily ve Zlíně. V neděli odpoledne tam lidé uvidí představení spolku Zvěřinec plné akrobacie a divadla, kterému bude předcházet kreativní dílna pro děti.

K návštěvě o víkendu pozvou zájemce klášterní zahrady ve Velkém Ořechově na Zlínsku a ve Velehradě na Uherskohradišťsku. V první z nich bude prodej bylinek a keramická dílna, ve druhé divadlo pro děti. Ve Velehradě bude navíc možné navštívit opravenou kapli svatého Jana Nepomuckého.

Okrasnou zahradu u svého domu v Janové na Vsetínsku otevře pro zájemce akademická sochařka Kristina Vesková. Kromě uměleckých děl jsou v ní k vidění některé nevšední stromy a keře, mezi nimi jinan, katalpa nebo metasekvoj. Ve Slopném na Zlínsku si příchozí prohlédnou soukromou zahradu s jezírky a rozmanitými druhy rostlin a živočichů, ve Hvozdné na Zlínsku soukromou zahradu se včelami v úlech, slepicemi, ovocnými stromy a záhony.

V neděli od 10:00 a znovu od 14:00 bude ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku připravena komentovaná prohlídka přírodní zahrady Valašského ekocentra Českého svazu ochránců přírody, které ji využívá ke vzdělávání. Její součástí jsou jezírko, záhony bylinek i trvalek, hmyzí hotely, broukoviště, ptačí budky, krmítka, ukázka čapího hnízda, stopy živočichů, geologická expozice nebo ukázka náplavu řeky Bečvy.

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