Obce nebo spolky mohou žádat o dotace na obnovu drobných památek v krajině

Obce, spolky, nadace i soukromí vlastníci mohou od tohoto týdne žádat ministerstvo zemědělství o dotaci na obnovu venkovských památek. Na obnovu a opravu například kapliček, křížových cest, soch nebo božích muk dá úřad 36 milionů Kč.

O dotace lze žádat do 22. února nebo do vyčerpání určené částky. Příspěvek bude možné použít na obnovu objektů, které neslouží osobnímu užívání nebo podnikání. Dotace jsou určené na objekty v obcích od 2001 do 5000 obyvatel.

Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) má dotační program pomoci obcím zachránit památky, na jejichž obnovu často malé vesnice nemají peníze. "Snahou je zachovat historický ráz vesnic, podnítit turistický ruch a zlepšit kulturní i společenský život na venkově," řekl.

V minulosti o dotaci žádaly podle ministerstva nejčastěji obce. Minulý rok schválilo 264 žádostí, nejvíc na opravu a obnovu božích muk a křížů nebo zvoniček a kapliček.

