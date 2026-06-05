Obce z Pošumaví podaly stížnost proti průzkumu pro stavbu jaderného úložiště
"Bylo nutné stížnost podat. Musíme stále bojovat a upozorňovat na to, že obce nemají žádná práva, i na to, jak stát přistupuje k výběru a realizaci tak obrovské stavby," řekl dnes ČTK starosta Horažďovic Michael Forman (Občané HD).
Obce z pošumavské lokality Březový potok, které už 23 let organizují protesty a požadují zapojení do rozhodování o výběru konečné lokality, dále podaly připomínky k aktualizaci deset let staré Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem pro období do roku 2035 s výhledem za rok 2050. "Výhrad je hodně a jsou dost zásadní," řekl Forman.
Stejně jako na výběru lokality pro úložiště se chtějí obce podílet na tvorbě koncepce. "Domluvili jsme se, že připomínky podá (celorepubliková) Platforma proti hlubinnému úložišti a také obce i někteří lidé, kteří je skutečně poslali," uvedl Forman.
Podle něj musí MŽP připomínky nějak vypořádat a pak bude koncepci schvalovat vláda, která má do roku 2030 vybrat ze čtyř míst v Česku definitivní a záložní lokalitu pro stavbu úložiště. "Vzhledem k tomu, že nás stát ignoruje už 15 let, tak pochybuji, že to nazná nějakých zásadních změn, ale uvidíme. A máme zase další prostředky, které budeme používat, dokud to půjde, dokud se stát neprobere. Bez řádné komunikace s obcemi a bez řádných kompenzací to prostě nebudou mít lehké," uvedl.
Forman uvedl, že se stát stále odvolává na to, že už ve Finsku úložiště je a nepanují tam problémy. "Ale tam jsou obrovské kompenzace a s obcemi se od počátku vyjednávalo narovinu. Kdežto tady se furt mlží. A kompenzace jsou trapné. Obce říkají: Vy nás takhle zatížíte a dáte nám tři miliony. Jen tuto částku letos vydáme na nepedagogické pracovníky, které stát převedl na obce," dodal.
K návrhu koncepce pošumavské obce požadují, aby se uskutečnilo další posouzení vlivů na životní prostředí a aby se porovnaly přínosy a dopady dalších variant, jak naložit s jaderným odpadem kromě stavby úložiště do roku 2050. Navrhují uvažovat o dlouhodobém správcovství, společném mezinárodním úložišti v zahraničí, využití přepracovaného vyhořelého paliva v reaktorech a uložení pouze zbytků z tohoto procesu. A časem se podle nich mohou najít další moderní řešení jeho využití.
Obce dále chtějí, aby stát vyhodnotil dopady podstatného navýšení množství radioaktivních odpadů kvůli plánovanému prodloužení životnosti reaktorů v Dukovanech a Temelíně, stavbě až čtyř nových velkých a šesti modulárních reaktorů. Požadují podrobně vyhodnotit dopady geologických průzkumů na životní prostředí a životy lidí, zejména teď, když se zkracuje plánovaný harmonogram jeho přípravy na polovinu. Dosud platná koncepce počítala se zprovozněním úložiště do roku 2065, nový návrh zkracuje tuto dobu o 15 let, uvedly. Důvodem je, že EU dočasně zařadila jaderné zdroje mezi takzvané zelené investice.
Obce podle starosty Chanovic Petra Čotka (Sdružení pro budoucnost) upozorňují na výrazně vyšší náklady na nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem, které aktualizace koncepce přinese. V dosud platné koncepci jsou odhadovány na 225 miliard korun, z toho na hlubinné úložiště na 112 miliard. V nové koncepci je to 559 miliard a z toho 273 miliard na úložiště v cenách roku 2024. "Odvody provozovatele reaktorů na jaderný účet se zvedly jen na 88 Kč/MWh z loňských 55 Kč/MWh. Účet se může stát deficitním - nebude na kompenzace obcím, budou hledána levnější, méně bezpečná řešení a bude tlak na uhrazení ze státního rozpočtu," dodal.
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