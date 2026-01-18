Objev fosilií želv v Polsku mění pohled na jejich evoluci v Evropě
"Pracovali jsme s modelem, podle kterého byla Evropa v miocénu biogeograficky rozdělena na jižní a západní část, kde se měl vyskytovat rod Trionyx, zatímco střední a východní Evropu měl obývat rod Rafetus. Rafetus bohemicus je dobře známý druh popsaný právě z Česka, konkrétně z lokality Břešťany u Bíliny. Nový nález z Polska však tuto teorii vyvrací," uvedl Chroust.
Přítomnost rodu Trionyx v této lokalitě střední Evropy naznačuje překrývání hranic výskytu obou linií a jejich vzájemnou konkurenci. Podle vědců pravděpodobně Trionyx postupně vytlačoval linii Rafetus směrem na východ, kde tito živočichové přežívají v Asii dodnes.
Objev patří k nejsevernějším známým výskytům kožnatkovitých želv a podle vědců dokládá, že i po skončení jedné z nejteplejších fází třetihor, tzv. miocenního klimatického optima, panovaly ve střední Evropě podmínky vhodné pro tropickou faunu.
Miocén je geologické období třetihor, které trvalo v období před přibližně 23 miliony až 5,3 miliony let. Za miocénu se výrazně rozvíjela savčí fauna - objevovaly se moderní skupiny savců, včetně primátů, koní, velkých kočkovitých šelem či velbloudovitých. Klima bylo teplejší než dnes a postupně se formovaly moderní ekosystémy.
