https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-argentine-nasli-fosilii-krokodyla-ktery-pred-70-miliony-lety-lovil-dinosaury
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Argentině našli fosilii krokodýla, který před 70 miliony lety lovil dinosaury

6.9.2025 09:30 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vědci objevili v odlehlé části argentinské Patagonie fosilii krokodýla pojmenovaného Kostensuchus antrox, který měl více než 50 zubů velkých jako měl Tyrannosaurus rex, a před asi 70 miliony lety lovil dinosaury. S odvoláním na studii o tom napsal web časopisu National Geographic (NG).
 
Na začátku března 2020 se paleontologové z přírodovědného muzea Bernardina Rivadavii v Buenos Aires, Fernando Novas a Marcelo Isasi, vydali do skalního útvaru Chorrillo, aby hledali kosti dinosaurů a jiných pravěkých tvorů. Na Isasiho se usmálo štěstí na sklonku prvního dne, když ve skále objevil černé kosti. Ve skutečnosti to byla lebka se zuby, nedaleko nich byla ještě částečná kostra plaza bez zadních končetin a ocasu. "Byl to úžasný, neuvěřitelný a nezapomenutelný okamžik!" řekl Isasi.

Nový druh byl pojmenován podle patagonského větru, který je v domorodém jazyce znám jako Kosten, a egyptského boha s krokodýlí hlavou, v řečtině Souchos. Atrox pak znamená divoký nebo tvrdý, napsal web DW.

"Tento vyhynulý druh krokodýla byl hypermasožravec, což znamená, že se živil výhradně masem. Byl to ale také špičkový predátor s kuželovitými a nožovitými zuby, které se dají srovnat s těmi od T-rexe. Díky svým mohutným čelistním svalům, které byly jako stvořené k trhání masa, mohl krokodýl kořist jediným kousnutím rozlomit na dvě části," řekl paleontolog a průzkumník NG Diego Pol, který pomohl objevit nový druh.

Pol s kolegy z buenosaireského muzea a s výzkumníky z Brazílie a Japonska tento týden popsal dokonale zachovalou lebku i částečnou kostru nového druhu, který měřil 3,5 metru a vážil asi 250 kilogramů. V tlamě měl 50 ostrých a pilovitých zubů a místo objevu naznačuje, že se mu v období druhohorní křídy dařilo na souši i ve vysokých zeměpisných šířkách v teplém a vlhkém prostředí.

Ačkoli je menší než dnešní největší krokodýli a aligátoři, kostensuchus mohl mít delší a vzpřímenější končetiny než jeho moderní protějšky, což mu podle vědců pomáhalo lovit kořist na souši, včetně malých a středně velkých býložravých dinosaurů. Zadní končetiny objeveny nebyly, takže nelze s jistotou určit, jestli byly roztažené do stran nebo vzpřímené.

Objevený krokodýlovitý druh patří do vyhynulé čeledi peirosauridů, kteří byli vzdálenými příbuznými moderních krokodýlů, aligátorů, gaviálů a kajmanů, nikoliv ale jejich přímými předky. Kostensuchus, který je jedním z nejlépe zachovaných zástupců peirosauridů, vyhynul před 66 miliony lety.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

