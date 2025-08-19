https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/australsti-vedci-objevili-fosilii-praveke-drave-velryby-velka-byla-jako-delfin
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Australští vědci objevili fosilii pravěké dravé velryby, velká byla jako delfín

19.8.2025 00:40 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Australští vědci objevili fosilii dravé velryby, která brázdila moře před 26 miliony lety. Byla menší než dnešní velryby, dorůstala zhruba velikosti delfína, a měla ostré zuby. Informovala o tom agentura AFP.
 
Týmu z Muzeí Viktorie v Melbourne se podařilo sestavit výjimečně dobře zachovanou lebku tohoto pravěkého druhu kytovce. Vědci ji objevili v roce 2019 na jihozápadě Austrálie.

"Jde v podstatě o drobnou velrybu s velkýma očima a čelistmi plnými ostrých zubů," řekl výzkumník Ruairidh Duncan s tím, že šlo o rychlého predátora. Vědcům se zatím podařilo objevit jen čtyři zástupce tohoto druhu, píše AFP.

"Fosilie nám poskytuje přehled o tom, jak pravěké velryby rostly a vyvíjely se a jak evoluce formovala jejich těla, zatímco se přizpůsobovaly životu v moři," uvedl paleontolog Erich Fitzgerald. Ten je zároveň spoluautorem studie zveřejněné ve vědeckém časopise Zoological Journal of the Linnean Society.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vlk Foto: Depositphotos Společnost Colossal Biosciences oznámila, že vrátila k životu vyhynulé pravlky obrovské Paleontologie Foto: Depositphotos V Dánsku objevili zkamenělinu zvratků, které před 66 miliony let vyvrhla ryba Mamutí rodina Foto: Depositphotos Vědci na Sibiři zkoumají tělo mladého mamuta nalezené v tajícím permafrostu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Až 91 procent Pražanů pije vodu z kohoutku, převážně bez filtrace

Diskuse: 10

Dobrovolníci v milovické rezervaci vytrhávali invazní celíky kanadské

Diskuse: 12

Jaroslav Kolařík: Veteranizace stromů: definice, význam a kontroverze

Diskuse: 7

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 74

Vlčice odchycená u Srní je zpátky u své smečky, ve výběhu se našla lebka vlka

Diskuse: 22

Z krajiny mizí ptáci, nejvíce z polí a luk. Ubývat ale začali také z lesů

Diskuse: 66

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 34
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist