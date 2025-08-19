Australští vědci objevili fosilii pravěké dravé velryby, velká byla jako delfín
19.8.2025 00:40 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
"Jde v podstatě o drobnou velrybu s velkýma očima a čelistmi plnými ostrých zubů," řekl výzkumník Ruairidh Duncan s tím, že šlo o rychlého predátora. Vědcům se zatím podařilo objevit jen čtyři zástupce tohoto druhu, píše AFP.
"Fosilie nám poskytuje přehled o tom, jak pravěké velryby rostly a vyvíjely se a jak evoluce formovala jejich těla, zatímco se přizpůsobovaly životu v moři," uvedl paleontolog Erich Fitzgerald. Ten je zároveň spoluautorem studie zveřejněné ve vědeckém časopise Zoological Journal of the Linnean Society.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk