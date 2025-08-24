https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ve-visle-nasel-skolak-kus-praveke-fauny-vystavi-ho-varsavske-muzeum
Polský školák našel v řece Visle kus lebky s rohem vyhynulého bizona stepního

24.8.2025 00:58 (ČTK)
Jedenáctiletý chlapec nalezl v polské řece Visle kus lebky s rohem, který po podrobném zkoumání badatelé určili jako fragment vyhynulého pravěkého bizona stepního (Bison priscus).
 
Nález obohatí muzejní sbírky a pomůže v bádání o vývoji druhu, napsal server Wirtualna Polska a zveřejnil snímky nálezu i jeho nálezce, Marcela z páté třídy, který svůj objev věnoval muzeu.

Stáda pravěkých bizonů se proháněla po evropských pláních ve čtvrtohorách. Bizon stepní je pokládán za předka nynějšího zubra evropského. Marcelův nález je důkazem, že na území dnešního Polska žila čtvrtohorní megafauna, napsal server.

"Nález umožnilo pozorné oko a také nízký stav vody ve Visle," uvedlo varšavské Muzeum Země, které lebku vystaví. "Ještě jednou děkujeme Marcelovi za jeho výjimečný nález! Přejeme mu další fascinující objevy a úspěchy ve vědě," dodalo.

Příběh okolo nálezu mladého nadšence označilo muzeum za dokonalý příklad toho, že není třeba se bát konzultací s experty a že se vyplatí podělit se o své nálezy, aby bylo možné zachovat kousek historie pro příští generace.

