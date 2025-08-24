Polský školák našel v řece Visle kus lebky s rohem vyhynulého bizona stepního
24.8.2025 00:58 (ČTK)
Stáda pravěkých bizonů se proháněla po evropských pláních ve čtvrtohorách. Bizon stepní je pokládán za předka nynějšího zubra evropského. Marcelův nález je důkazem, že na území dnešního Polska žila čtvrtohorní megafauna, napsal server.
"Nález umožnilo pozorné oko a také nízký stav vody ve Visle," uvedlo varšavské Muzeum Země, které lebku vystaví. "Ještě jednou děkujeme Marcelovi za jeho výjimečný nález! Přejeme mu další fascinující objevy a úspěchy ve vědě," dodalo.
Příběh okolo nálezu mladého nadšence označilo muzeum za dokonalý příklad toho, že není třeba se bát konzultací s experty a že se vyplatí podělit se o své nálezy, aby bylo možné zachovat kousek historie pro příští generace.
