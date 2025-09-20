https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obnova-cervenaku-v-pardubicich-zacne-v-pulce-rijna-bude-i-pyrotechnicky-pruzkum
Obnova Červeňáku v Pardubicích začne v půlce října, bude i pyrotechnický průzkum

20.9.2025 12:40 | PARDUBICE (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Petr1888 / Wikimedia Commons
Obnova přírodní lokality Červeňák v Pardubicích, která bývala vojenským cvičištěm, začne v polovině října. V některých částech se bude dělat pyrotechnický průzkum a začnou se kácet náletové dřeviny a invazní druhy stromů. ČTK to řekl výrobní ředitel společnosti Gardenline Petr Skřivánek. Práce si objednala pardubická radnice a potrvají tři roky.
 
Téměř dvacetihektarové bývalé vojenské cvičiště patří od roku 2019 městu, získalo ho zdarma od ministerstva obrany. Radnice se zavázala, že území zůstane minimálně 20 let přírodní lokalitou. Naplánovala obnovu cest, tvorbu tůní nebo kácení přestárlých stromů.

Firma se bude snažit, aby byla přírodní lokalita vždy zčásti přístupná pro veřejnost. "Je tam jenom jedna obslužná komunikace. Máme za úkol udělat koordinaci a časový přehled prací. Nějaké částečné omezení tam dočasně bude, ale budeme se to snažit minimalizovat. Práce zahájíme od silnice, která vede na Nemošice," řekl Skřivánek.

Součástí obnovy Červeňáku bude i kácení zeleně. Podle Skřivánka tam rostou nepůvodní nebo plevelné dřeviny. Roste tam hodně topolů nebo keře svídy. "Svída je expanzivní, kdyby se nechala tak, jak je, za pět let tam bude džungle. Projekt je poměrně detailně zpracovaný, co se týká zásahů v porostech. Pokud někde převažují cizokrajné a plevelné druhy, tam se toho odstraní víc," řekl Skřivánek.

Odborná firma přijde na Červeňák v polovině října, tedy v době, kdy začíná vegetační klid a má povolení kácet. Začne přípravnými pracemi, označí zeleň ke kácení, aby mohla dělat probírky. Připravuje se i na demoliční práce a v některých částech musí udělat pyrotechnický průzkum, protože jde o bývalé cvičiště. "V místech, kde budeme dělat terénní úpravy, se na něco narazit může, budou se dělat výkopy pro veřejné osvětlení, jdeme víc do hloubky," řekl výrobní ředitel.

V lokalitě jsou i pozůstatky vojenských objektů. Sanuje se například mostní pilíř, který vojáci stavěli. "Jeden malý objekt zbouráme, odstraníme panely, jsou tam hromady sutě. Bývalý důstojnický klub budeme zachraňovat a postavíme novou vyhlídku," řekl Skřivánek.

Podobu místa ovlivnilo vojsko, které tam od 20. let minulého století mělo cvičiště na ploše až 50 hektarů. Do začátku druhé světové války tam železniční pluk cvičil stavbu mostů, náspů, tratí i lanovek. Vojáci technické objekty neustále rozebírali, přesouvali a znovu budovali. Od 70. let do roku 1994 místo patřilo ženistům. Do roku 2003 cvičiště využíval dělostřelecký oddíl.

