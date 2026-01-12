https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obranci-zvirat-kritizuji-retezec-coop-ze-neodstoupil-od-klecovych-chovu
Obránci zvířat kritizují řetězec COOP, že neodstoupil od klecových chovů

12.1.2026 12:12 (ČTK)
Foto | Pietroizzo / Flickr
Organizace Obraz - Obránci zvířat kritizují obchodní řetězec COOP, že v letošním roce neodstoupil od prodeje vajec z klecových chovů, ačkoliv se podle nich k tomu zavázal jako další velké obchodní řetězce v Česku. Podle ochránců zvířat zůstává posledním velkým maloobchodním řetězcem, který klecová vejce prodává. Síť COOP chce vejce z klecových chovů přestat prodávat co nejdříve, ideálně před začátkem zákazu klecových chovů, který v Česku začne platit příští rok. ČTK to sdělil provozovatel řetězce, kterým je Svaz českých a moravských spotřebních družstev.
 
"Nabídka vajec z klecového chovu v prodeji napříč celou republikou jasně ukazuje, že COOP nedodržel vlastní slib, na jehož splnění měl dlouhé roky," uvedla koordinátorka korporátních vztahů organizace Obraz Kristýna Cábová. Podle ní je to zrada.

Řetězec COOP preferuje podle místopředsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev Lukáše Němčíka prodej českých vajec. "V tuto chvíli však není známo, kdy bude na trhu dostatek vajec z voliérových či podestýlkových chovů od českých dodavatelů," uvedl. "Naším záměrem není prodávat dovážená vejce, byť by šlo o vejce z podlahových chovů. Velmi si uvědomujeme nutnost etického zacházení se zvířaty, zároveň však klademe důraz na podporu českých farmářů," doplnil.

Po zveřejnění záběrů z velkochovů se obchodní řetězce před osmi lety zavázaly k tomu, že klecová vejce přestanou prodávat do roku 2025. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza ČTK loni v prosinci řekl, že tato vejce lidé v obchodech nenajdou od začátku ledna letošního roku. Podle něj ale nehrozí, že by byl vajec nedostatek.

K ukončení prodeje vajec z klecových chovů do konce roku 2025 se přihlásily všechny velké potravinové řetězce působící na českém trhu. Kaufland, Lidl, Albert, Penny i Globus k začátku letošního roku své slovo podle obránců zvířat dodržely. Billa, Rohlík, Košík nebo Delmart přechod dokončily dříve.

"Podle našich zjištění nejde o nějaké administrativní selhání, ale o vědomé obchodování s utrpením zvířat. Situace je alarmující nejen v kontrastu s dodržením slibů ostatními řetězci, ale i toho, že prodej klecových vajec už před lety zvládl ukončit Konzum v Ústí nad Orlicí, který patří do skupiny COOP," dodala Cábová. Zástupci organizace Obraz vyzývají zákazníky, aby svou nespokojenost vyjádřili na webu kampaně s názvem Zrádci slepic.

Mluvčí obránců zvířat Pavel Buršík uvedl, že COOP může situaci napravit. "Šance na nápravu stále existuje. Stačí jediné, aby vedení skupiny i jednotlivá družstva okamžitě zastavila prodej vajec z krutých klecových chovů a začala svůj slib plnit bez dalších výmluv," řekl.

Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá loni v prosinci řekla, že z celkových 5,8 milionu nosnic je ještě zhruba 2,5 milionu v klecových chovech. Někteří chovatelé podle ní do roku 2027 nestihnou chovy přestavět. Právě mimo jiné i přestavba chovů stojí podle Dlouhé za zdražováním vajec. V prosinci vyšlo balení deseti kusů v průměru na 78,29 koruny, o 14,34 koruny (o 22,42 procenta) více než ve stejném období roku 2024.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
