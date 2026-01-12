Obránci zvířat kritizují řetězec COOP, že neodstoupil od klecových chovů
Řetězec COOP preferuje podle místopředsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev Lukáše Němčíka prodej českých vajec. "V tuto chvíli však není známo, kdy bude na trhu dostatek vajec z voliérových či podestýlkových chovů od českých dodavatelů," uvedl. "Naším záměrem není prodávat dovážená vejce, byť by šlo o vejce z podlahových chovů. Velmi si uvědomujeme nutnost etického zacházení se zvířaty, zároveň však klademe důraz na podporu českých farmářů," doplnil.
Po zveřejnění záběrů z velkochovů se obchodní řetězce před osmi lety zavázaly k tomu, že klecová vejce přestanou prodávat do roku 2025. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza ČTK loni v prosinci řekl, že tato vejce lidé v obchodech nenajdou od začátku ledna letošního roku. Podle něj ale nehrozí, že by byl vajec nedostatek.
K ukončení prodeje vajec z klecových chovů do konce roku 2025 se přihlásily všechny velké potravinové řetězce působící na českém trhu. Kaufland, Lidl, Albert, Penny i Globus k začátku letošního roku své slovo podle obránců zvířat dodržely. Billa, Rohlík, Košík nebo Delmart přechod dokončily dříve.
"Podle našich zjištění nejde o nějaké administrativní selhání, ale o vědomé obchodování s utrpením zvířat. Situace je alarmující nejen v kontrastu s dodržením slibů ostatními řetězci, ale i toho, že prodej klecových vajec už před lety zvládl ukončit Konzum v Ústí nad Orlicí, který patří do skupiny COOP," dodala Cábová. Zástupci organizace Obraz vyzývají zákazníky, aby svou nespokojenost vyjádřili na webu kampaně s názvem Zrádci slepic.
Mluvčí obránců zvířat Pavel Buršík uvedl, že COOP může situaci napravit. "Šance na nápravu stále existuje. Stačí jediné, aby vedení skupiny i jednotlivá družstva okamžitě zastavila prodej vajec z krutých klecových chovů a začala svůj slib plnit bez dalších výmluv," řekl.
Předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá loni v prosinci řekla, že z celkových 5,8 milionu nosnic je ještě zhruba 2,5 milionu v klecových chovech. Někteří chovatelé podle ní do roku 2027 nestihnou chovy přestavět. Právě mimo jiné i přestavba chovů stojí podle Dlouhé za zdražováním vajec. V prosinci vyšlo balení deseti kusů v průměru na 78,29 koruny, o 14,34 koruny (o 22,42 procenta) více než ve stejném období roku 2024.
