Obyvatelé Hamburku v referendu schválili přísnější klimatické cíle
Hamburská vláda a sněm nyní musejí upravit klimatický zákon podle návrhu předloženého iniciativou Hamburger Zukunftsentscheid (Hamburské rozhodnutí o budoucnosti). Na jeho základě budou muset být stanoveny i konkrétní emisní cíle pro dopravu, domácnosti a podniky.
Iniciativa vzešla z prostředí klimatického hnutí Fridays for Future, které se inspirovalo švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Většina stran zastoupených v hamburském zemském sněmu byla proti zpřísnění klimatických cílů. Například zelení, kteří jsou součástí zemské vlády, vystupovali jako parlamentní frakce proti iniciativě, jako strana ji ale podporovali.
Obyvatelé Hamburku budou muset nyní například do 15 let vyměnit všechny plynové a olejové kotle, zrychlit bude muset sanace budov a přechod na obnovitelné energie, jako jsou třeba tepelná čerpadla. V dopravě bude muset začít v celém městě platit nejvyšší povolená rychlost 30 kilometrů v hodině, na mnoha místech bude muset být doprava výrazně omezena.
Na rozdíl od klimatické iniciativy obyvatelé Hamburku neschválili v referendu projekt "Hamburk testuje základní příjem". Proti se vyjádřilo 62,2 procenta hlasujících. Organizátoři chtěli dvěma tisícům vybraných Hamburčanů po tři roky vyplácet základní nepodmíněný příjem, měsíčně by to nyní bylo 1346 eur (32.700 Kč). Hamburská radnice projekt odmítala, považovala ho za příliš nákladný.
reklama