https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obyvatele-hamburku-v-referendu-schvalili-prisnejsi-klimaticke-cile
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Obyvatelé Hamburku v referendu schválili přísnější klimatické cíle

13.10.2025 16:55 (ČTK) | Jaromír Mrhal
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Udo Schuldt / Flickr
Obyvatelé Hamburku v nedělním referendu schválili přísnější klimatické cíle. Druhé největší německé město by podle nich mělo být klimaticky neutrální už v roce 2040, tedy o pět let dříve, než původně radnice plánovala. Návrh na otestování základního příjmu naopak lidé neschválili.
 
Hamburk má zhruba 1,9 milionu obyvatel a je městem a zároveň jednou z německých spolkových zemí. Pro přísnější klimatické cíle hlasovalo v neděli v referendu kolem 300 000 lidí, proti se jich vyjádřilo kolem 267 000. Účast v hlasování přesáhla 43 procent.

Hamburská vláda a sněm nyní musejí upravit klimatický zákon podle návrhu předloženého iniciativou Hamburger Zukunftsentscheid (Hamburské rozhodnutí o budoucnosti). Na jeho základě budou muset být stanoveny i konkrétní emisní cíle pro dopravu, domácnosti a podniky.

Iniciativa vzešla z prostředí klimatického hnutí Fridays for Future, které se inspirovalo švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Většina stran zastoupených v hamburském zemském sněmu byla proti zpřísnění klimatických cílů. Například zelení, kteří jsou součástí zemské vlády, vystupovali jako parlamentní frakce proti iniciativě, jako strana ji ale podporovali.

Obyvatelé Hamburku budou muset nyní například do 15 let vyměnit všechny plynové a olejové kotle, zrychlit bude muset sanace budov a přechod na obnovitelné energie, jako jsou třeba tepelná čerpadla. V dopravě bude muset začít v celém městě platit nejvyšší povolená rychlost 30 kilometrů v hodině, na mnoha místech bude muset být doprava výrazně omezena.

Na rozdíl od klimatické iniciativy obyvatelé Hamburku neschválili v referendu projekt "Hamburk testuje základní příjem". Proti se vyjádřilo 62,2 procenta hlasujících. Organizátoři chtěli dvěma tisícům vybraných Hamburčanů po tři roky vyplácet základní nepodmíněný příjem, měsíčně by to nyní bylo 1346 eur (32.700 Kč). Hamburská radnice projekt odmítala, považovala ho za příliš nákladný.

Jaromír Mrhal
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Všechny komentáře (1)
RV

Richard Vacek

13.10.2025 17:33
Tak to má být. Lidé o tom rozhodnou a ti samí lidé ponesou následky svého rozhodnutí. Žádný Brusel a jeho politici.
