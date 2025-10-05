https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obyvatele-skalice-na-taborsku-v-referendu-odmitli-tezbu-sterkopisku
Obyvatelé Skalice na Táborsku v referendu odmítli těžbu štěrkopísku

5.10.2025 18:09 | TÁBOR (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Obyvatelé obce Skalice na Táborsku v referendu odmítli záměr těžby štěrkopísku a bentonitu. Těžit na 25 hektarech v okolí vesnice chtěla firma Jaspo – Autodoprava. Proti těžbě bylo od začátku kromě obyvatel i vedení obce, referendum tak potvrdilo jeho postoj, řekl nezávislý starosta Petr Cícha.
 
Evidovaných voličů bylo 427, proti těžbě hlasovalo přes 85 procent lidí, kteří odpovídali na čtyři otázky. "Výsledek dopadl podle očekávaní, referendum je platné, zúčastnilo se ho 65 procent voličů. V podstatě co rozhodlo zastupitelstvo, teď potvrdili občané, řekl Cícha. Zákonnou podmínkou platnosti referenda je účast nad 35 procent.

Referendum inicioval Spolek skalické NEBE. Ložisko se sice nachází na katastru Skalice, ale majitelem pozemků je Soběslav. Město nechalo jednání s firmou na vedení obce Skalice, pokud by se s firmou nedohodla, nebude podnikat žádné kroky, dodal Cícha. Firma sice nabídla finanční kompenzace, například za nákladní automobil nebo vytěženou tunu. "Nebyly by to desítky, ale jednotky milionů za rok. Ale my nemáme na takovou dopravu uzpůsobenou žádnou komunikaci," řekl Cícha.

tisknout poslat
