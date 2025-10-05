Obyvatelé Skalice na Táborsku v referendu odmítli těžbu štěrkopísku
5.10.2025 18:09 | TÁBOR (ČTK)
Referendum inicioval Spolek skalické NEBE. Ložisko se sice nachází na katastru Skalice, ale majitelem pozemků je Soběslav. Město nechalo jednání s firmou na vedení obce Skalice, pokud by se s firmou nedohodla, nebude podnikat žádné kroky, dodal Cícha. Firma sice nabídla finanční kompenzace, například za nákladní automobil nebo vytěženou tunu. "Nebyly by to desítky, ale jednotky milionů za rok. Ale my nemáme na takovou dopravu uzpůsobenou žádnou komunikaci," řekl Cícha.
