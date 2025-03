Obyvatelé Stonařova v anketě neschválili rozšíření chystaného větrného parku

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obyvatelé Stonařova na Jihlavsku v anketě neschválili záměr na rozšíření plánovaného větrného parku u městyse. Místo původně zvažovaných čtyř větrníků jich tam chtěl soukromý investor umístit až osm. Proti rozšíření bylo 391 hlasů, což bylo 63,78 procenta z celkových 613 odevzdaných platných hlasů. Pro možné zvýšení počtu větrníků bylo 222 hlasů. Ankety se zúčastnilo 70 procent oprávněných osob. Zastupitelé městyse před konáním ankety uvedli, že výsledek pro ně bude závazný, což potvrdili včerejším usnesením.Výsledky ankety na zasedání zastupitelstva uvedla Iveta Patryová, předsedkyně kontrolního výboru, který anketu připravoval a hodnotil. Anketní lístky lidé mohli odevzdávat od 24. února do 12. března. Jednání v kulturním domě sledovaly desítky lidí, po vyhlášení výsledků ankety se ozval potlesk.

Stonařov jedná o větrnících s akciovou společností LCJ Invest, stejně jako sousední Otín a Suchá. Obce už mají s investorem smlouvy o spolupráci, z větrníků mají slíbený pravidelný příjem. Stonařov uzavřel smlouvu před dvěma lety. Zastupitelé pověřili vedení městyse, aby se ještě pokusilo vyjednat výhodnější podmínky pro obec, včetně možnosti získat pro obyvatele levnější elektřinu z větrníků. "Budeme ruku v ruce postupovat s obcemi Suchá a Otín, protože platí, a já jsem si to ověřoval, že finanční podmínky pro všechny tři obce jsou stejné," řekl starosta Ivan Šulc (nestraník).

Z debaty vyplynulo to, že ve smlouvě uzavřené s investorem v roce 2023 není případný počet větrníků u Stonařova stanovený. "Číselně to zakotveno není," potvrdil starosta. Uvedl, že vedení městyse vychází z toho, že v době, kdy byla smlouva uzavíraná, byl známý požadavek na čtyři větrníky. "Ale je to na právní rozbor," podotkl.

Záměr na větrný park nazvaný Koncepce území zelená Vysočina počítá se stavbou až 17 větrných elektráren v území těchto tří obcí, což je vyšší počet, než samosprávy předpokládaly. Podle městyse nechává firma prověřit dopady na životní prostředí pro větší počet větrníků i kvůli vyšším výdajům spojeným s dodávkami vyrobené elektřiny do sítě, než čekala. Na webu městyse investor uvedl, že jde o posouzení variant. Konečný počet větrníků podle něj bude nižší, protože úřady povolí jen některé.

Vedení Stonařova s 1100 obyvateli zjišťovalo anketou převládající názor místních na větrníky podruhé. V první anketě před dvěma lety byly čtyři pětiny z platných hlasů pro stavbu větrných elektráren. Ankety se tehdy podle webu městyse zúčastnilo 43,8 procenta obyvatel ve věku od 18 let. Platných anketních lístků bylo odevzdáno 378.

Obce Otín a Suchá kvůli větrníkům ankety nedělají. Starosta Suché Tomáš Caha (nestraník) řekl, že této obce se navržené zvýšení počtu stožárů netýká.

Na území Kraje Vysočina je zatím sedm větrných elektráren, čtyři se točí u Pavlova na Jihlavsku. Další jsou u obcí Věžnice a Kámen na Havlíčkobrodsku. Poslední větrníky u Věžnic byly postavené v roce 2009.

