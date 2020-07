Obyvatelé v Zákupech mohou plasty a bioodpad třídit u svých domů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | worradirek / Shutterstock V Doksech na Českolipsku mohou lidé od dubna třídit u svých domů nejen plasty a bioodpad, ale také papír.

Obyvatelé v Zákupech na Českolipsku mohou od července třídit plasty a bioodpad přímo u svých rodinných domů. Radnice díky dotaci pořídila 250 nádob na plasty a 200 na bioodpad a zdarma je půjčuje zájemcům zatím ve středu města. Všechny ještě nejsou rozebrané, s prvním svozem tříděného odpadu ale zájemců přibylo, řekl ČTK starosta Zákup Radek Lípa (Starostové pro Liberecký kraj). Od dubna mohou podobně u domů třídit obyvatelé v Doksech.

Zákupy jsou stejně jako Doksy členy Dobrovolného svazku obcí EKOD, který sdružuje 12 obcí Máchova kraje a do budoucna by měl převzít nakládání s odpady. Díky dotaci, kterou se spolku podařilo získat, mohli i v Zákupech pořídit nádoby na tříděný odpad pro domácnosti. "Zatím jsme je rozdělili v centru města, protože ne všude se velké svozové vozy dostanou, do budoucna ale počítáme s dalším rozšířením systému," řekl Lípa. Tříděný odpad bude svozová firma svážet každé dva týdny zároveň se směsným odpadem.

"Zároveň jsme pořídili dalších 25 velkých kontejnerů na tříděný odpad a posílíme některé stanoviště a přidáme další," doplnil starosta.

V Zákupech a osadách Božíkov, Brenná, Kamenice, Lasvice, Starý Šidlov a Veselí, které k nim patří, je aktuálně 32 stanovišť tříděného odpadu, na nichž je přes 130 kontejnerů na papír, plasty a sklo. Další komodity jako plechovky, oleje nebo bioodpad mohou lidé odevzdat ve sběrném dvoře. V Zákupech platí obyvatelé ročně za odpad 500 korun, skutečné náklady jsou zhruba o polovinu vyšší. "O zdražení neuvažujeme, snažíme se systém zefektivnit," řekl Lípa.

V Doksech na Českolipsku mohou lidé od dubna třídit u svých domů nejen plasty a bioodpad, ale také papír. "Uvažovali jsme o tom, ale nakonec jsme usoudili, že se to nevyplatí. Hodně lidí tady ještě topí v kamnech a papírového odpadu tak mají málo. Pokud už nějaký mají, jsou to většinou kartonové krabice, které by stejně museli roztrhat, aby se jim do popelnice vešly. Nechali jsme proto možnost třídit papír do velkých kontejnerů a ještě nějaká stanoviště přidáme," dodal zákupský starosta.

