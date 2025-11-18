https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ochranar-v-bavorsku-celi-vysetrovani-za-prevoz-mrtveho-vlka-z-ceska
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ochranář v Bavorsku čelí vyšetřování za převoz mrtvého vlka z Česka

18.11.2025 09:03 (ČTK)
Foto | Musicaline / Wikimedia Commons
Bavorské úřady zaznamenaly kuriózní případ uhynulého vlka. Když jej předseda místního svazu pro ochranu přírody přivezl na policii, předpokládalo se, že vlka někdo nelegálně zastřelil. Ukázalo se však, že šelmu zřejmě zabil jiný vlk a převozem mrtvého zvířete ochranář pravděpodobně porušil zákon. Informoval o tom německý lovecký web Pirsch.
 
Mrtvý vlk se totiž nacházel na pomezí německé spolkové země Bavorsko a České republiky. Nyní policie muže vyšetřuje pro podezření z předstírání trestného činu a možného porušení zákona o ochraně přírody. Ochranář, který vlka převezl přes hranice, totiž neměl oprávnění s mršinou manipulovat.

Motiv činu předsedy okresního svazu pro ochranu přírody, který má důkladně dokumentovat možné náznaky přítomnosti divokých zvířat, jako jsou rysové nebo vlci, zůstává nejasný, píše web.

