Agentura: Výskyt medvědů na Pelhřimovsku, Karlovarsku a Přerovsku se nepotvrdil
Experti na velké šelmy dříve označili opakovaná hlášení o výskytu medvědů v ČR za dezinformace a šíření poplašné zprávy.
Agentura letos od začátku roku do půlky října monitorovala 18 záznamů o výskytu medvěda, zvířata ale neidentifikovala, a není tedy jasné, o kolik různých jedinců šlo. Záznamy byly z oblasti Moravskoslezských Beskyd, Javorníků a severní části Bílých Karpat. V září pak ve Zlínském kraji agentura zaznamenala medvěda přímým pozorováním i záznamem na fotopast v přirozeném prostředí v lesních komplexech Javorníků na Česko-Slovenském pohraničí.
Šůlová uvedla, že agentura je připravena prověřovat další hlášení, zaměřit se na pořízení důkazů, pobytových znaků, záznamů z fotopastí a sběru vzorků pro analýzu DNA.
V oblasti vojenského újezdu Hradiště AOPK podle Šůlové nadále spolupracuje s újezdním úřadem na monitoringu území, ze kterého byl údajný výskyt medvědů hlášen. Agentura obdržela z Vojenského újezdu Hradiště záznamy pořízené vojáky na vzdálenost asi 700 metrů, na kterých bylo několik zvířat, která podle agentury byla medvědům podobná.
Na Pelhřimovsku se jednalo podle hlášení o mládě. "Na Pelhřimovsku probíhá spolupráce s místní policií pro případ, že by bylo opakováno hlášení. Byly instalovány fotopasti ve snaze pořídit věrohodný záznam v okolí obce Senožaty," dodala Šůlová.
Do prověřování výskytu medvědů se v říjnu zapojila také policie a Česká inspekce životního prostředí. Situaci sledovala i ministerstva zemědělství a životního prostředí.
Instituce se mimo jiné zaměřovaly na možný původ medvědů. Objevovalo se několik teorií, například že medvědi unikli z domácích chovů. Veterináři nicméně neměli od chovatelů s povolením pro domácí chov žádné informace o tom, že by medvědi uprchli. Myslivci pak chtěli prověřit, zda medvědy do Česka někdo záměrně nepřeváží z jiných států a následně je nevypouští. Migraci ze Slovenska vyloučilo ministerstvo životního prostředí.
Pokud by se výskyt medvěda potvrdil, dohodnutý postup napříč institucemi by byl takový, že Policie ČR ve spolupráci s odborníky na odchyt velkých šelem zajistí odchyt a umístění zvířat do karantény v Zoo Dvůr Králové.
Medvěd hnědý je chráněný zákonem i mezinárodními úmluvami. Jeho lov je v Česku možný pouze na základě výjimky.
